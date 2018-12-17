【華為孟晚舟被捕】美法學博士：辯訴交易獲象徵性懲罰是最佳結局

英國廣播公司（BBC）刊登華盛頓大學法學博士、曾任美國律師協會法治項目中國主任虞平的文章，分析華為副董事長孟晚舟一案。當中寫道，孟晚舟與聯邦檢察官達成辯訴交易，是最佳且最節省中美成本的做法，但這可能不為國內高漲的民族主義情緒所接受。

華為孟晚舟被捕激化中美矛盾，外界關注最終會如何了結。（視覺中國）

文章稱，人們越來越相信特朗普在耍「商人的小聰明」，用各種手段在貿易談判中逼中方在經濟上就範。但事實卻未必那麼簡單，美國紐約聯邦東區法院早於今年8月22日就簽發對孟晚舟的逮捕令，而且美國對華為等中國高科技公司的調查並非最近的事情，可以追溯到十多年前。也就是說，這次孟晚舟遭到逮捕並非偶然，美方早在密切關注華為高管的一舉一動，她此番過境加拿大事先因美方掌握情況才得以一舉抓獲的。

文章指出，美國等西方各國對於華為在通訊設備方面迅速發展非常擔憂，美國還在繼續對歐洲其他盟國施加壓力，欲將華為徹底排除在西方國家的基礎通訊設施門外。「由此可見，對孟晚舟的逮捕和引渡並非特朗普政府心血來潮之作，而是基於其長期戰略上深思熟慮的結果。」

「認罪受罰」最節省兩國「成本」

從法律層面上，文章解釋道，雖然特朗普聲稱會根據情況介入此案，但美國聯邦司法部高級官員隨即在參議院聽證會上直接反駁特朗普，稱將會按照法律行事；加拿大外交部長也警告美國切忌政治化此案，一切應當嚴格按照美加之間的引渡條約行事，遵守法治原則。這意味著，就算特朗普可以合法下令司法部停止調查華為違反對伊朗非法出口一事，卻可能會惹起反彈，他採用的可能性也非常低。

因此，中美兩國最佳的也是最節省「成本」的方法是，孟晚舟被引渡回美國後與聯邦檢察官達成辯訴交易，即認罪受罰，為美中僵局解套。對華為和孟晚舟的懲罰可以是象徵性的，她本人在這一過程中可以免受牢獄之災，有尊嚴地解決案件。這樣既遵守了美加的法律，也顧及了中國的核心利益。但是該方案在多大程度上會被民族情緒高漲的中國所接受，則是一個巨大的問號。

文章直言，在高漲的愛國主義情緒激勵和中國政府的高調支持下（多次高調批評和抗議美加逮捕孟晚舟），孟晚舟違反美國對伊朗禁令一案已經走上了一條難以駕馭的道路，最後如何解決這一問題，不僅考驗著雙方領導人的智慧，也可以探測中國民族主義情緒的底線。