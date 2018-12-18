【新疆再教育營】美媒：在押穆斯林被迫進入「黑工廠」廉價勞動

中國在新疆設立多座「再教育營」（中國政府稱為「職業技能教育培訓中心」）的做法，近來備受國際社會批評。有美媒指出，「再教育營」附近出現多個「黑工廠」，「再教育營」的在押者被迫到這些工廠從事廉價甚至無薪的強制勞動。

官媒曾主動公開「新疆再教育營」的內部情況，但未能消除外界質疑。（影片截圖）

美國《紐約時報》題為〈新疆穆斯林拘禁營被指存在強迫勞動〉的報道指出，越來越多的證據表明，拘禁營中正在出現一個強迫勞動體系，在押的穆斯林被輸送到內部或附近新建的工廠，且幾乎別無選擇，只能接受工作、遵守命令。

報道引述為逃離近鄰新疆的哈薩克族人提供幫助的哈薩克斯坦人權組織「阿塔珠爾特志願青年」（Atajurt）創始人賽里克贊·比拉什(Serikzhan Bilash)說，他近幾個月採訪過10位在押者的親戚，這些人告訴家人，在拘禁營接受了思想灌輸之後，他們被迫在工廠工作，大多製作服裝。由於工資低、條件差，他們稱之為「黑工廠」（Black factories）。

卡西克奇提到，他接觸的案例中，索菲亞（Sofiya Tolybaiqyzy）就從「再教育營」被送進一家地毯廠；37 歲的阿比力（Abil Amantai）則被送進紡織廠，月薪僅 95 美元（約740港元）；25 歲且學過石油鑽探的努拉力（Nural Razila），被拘押一年後也被送進紡織廠。

部分產品或流入歐美

根據中國官方的商業登記資料，今年至少有幾家公司在「再教育營」的地址註冊，包括喀什周邊農村「再教育營」裡的一家印刷廠、一家麵條加工廠、至少2家服裝紡織廠。而新疆阿克蘇一家服裝及床具用品廠，則在當地一處「再教育營」的地址註冊。

報道指出，來自這些工廠的產品，除了供應中國國內，也可能流往海外，其中包括歐美國家。美國獾牌運動服（Badger Sportswear）11 月便收到新疆和田泰達公司寄發的一箱T恤，而泰達公司曾在央視黃金時段節目出現，為新疆「再教育營」宣傳。

多維：新疆問題複雜 應理性看待

對於新疆「再教育營」爭議，《多維新聞》稱，現實中的政治，遠比人們想像的複雜。

《多維新聞》評論稱，考慮到新疆問題複雜嚴峻的實情，理性地給予北京政策以一定理解和辯證看待問題真相有其必要，但新疆主政者也需要適當調適已有的施政策略，一方面透過必要的開放和透明向外界傳遞真實信息，消除國際社會的疑慮，並爭取可能的支持，而非總是讓自己陷於被動；另一方面也應格外恪守在法治框架下施政的承諾，讓實際行動更加經得起現實和輿論檢驗。