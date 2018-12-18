華為獲准在印度參與5G試驗　印媒：標誌中印兩國善意的政治氣氛

美國、加拿大、澳洲、日本等國相繼抵制封殺中國電訊巨頭華為，限制在本國使用其5G技術及其他由華為生產的設備。不過，曾因洞朗對峙與中國關係一度陷入惡化的印度，卻宣布准許華為在印度參與5G試驗。印度傳媒形容，這標誌中印兩國善意的政治氣氛。

華為近年着力拓展的5G領域，遭美國及其多個盟友以「國家安全」為名，抵制封殺。（資料圖片／路透社）

《印度時報》（The Times of India）報道，印度當局批准華為參與該國的5G試驗，顯示兩國領導層之間新的、善意的政治氣氛。

報道指，華為與及中國另一電訊設備巨頭中興通訊一開始均沒有收到印度相關邀請。但華為此前已在印度建立一個大型中心，其向印度政府提出反對，終令對方修改政策，允許參加該國的5G試驗。不過，中興通訊至今仍未收到任何邀請。

印電訊部長肯定華為在印業務

報道說，印度電信部長在發送給華為的邀請中表示，要求華為參與5G試驗，又肯定其在印度發展電信業務。受邀的其他通信設備商還包括諾基亞、愛立信和三星。華為事後則發聲明回應道，他們作為全球領先的電訊設備供應商，會繼續向消費者提供可靠和安全的服務，繼續與印度政府和其他持份者保持接觸。

報道稱，印度政府並沒有提到其在安全上的考量，但消息人士指出，政府內部有不成分的規定，可立即將部分中國投資標籤為「爭議建設」。

另有報道指出，印度電信部長上月曾提到，在4年內加快建設5G網絡服務，要趕在2022年提供完整的5G服務。而對華為進行打壓，或令印度付出一定代價。