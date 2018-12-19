【基因改造嬰】《自然》年度十大科學人物　賀建奎以負面形象上榜

世界頂尖學術期刊、英國《自然》期刊（Nature）在周三（19日）公布今年度影響世界的十大科學人物，排名第一位的是年僅22歲中國留美博士生曹原，其以第一作者的身份發表了有關目前世上最薄及最堅硬奈米材料「石墨烯」超導體的論文。 除了曹原外，另一名華人科學家上榜：那就是排名第三，聲稱成功透過基因編輯技術令一對雙胞胎嬰兒先天免疫愛滋病的深圳南方科技大學生物系副教授賀建奎。不過他是以反面形象入選。

據了解，《自然》在挑選十大科學人物時，並不著重當事人是否具備正面形象，故去年亦有一名被認為是「反派」的人物上榜，就是已辭職的美國國家環境保護局前局長普魯伊特（Scott Pruitt）。普魯伊特是著名的全球暖化懷疑論者，上任後瓦解了前任美國總統奧巴馬一系列的環保政策。

英國《自然》期刊公布今年度影響世界的十大科學人物。（自然）

英國《自然》期刊選出的十大科學人物：

+ 6 + 5 + 4

對於賀建奎，《自然》以「流氓」為題作介紹，並引述加州大學柏克萊分校的遺傳學家Mark DeWitt表示，賀建奎利用基因編輯技術「CRISPR」去改造人類基因，「雖然可以為人類發展帶來新的見解，並可能通過某些方法來預防致命的遺傳病」，但實際上很少人會認同賀建奎的努力，甚至「我認為他會受到嚴厲的審判」。

至於曹原，他目前正在美國麻省理工大學攻讀博士學位。據《自然》介紹，曹原及其研究團隊發現兩層平行的石墨烯片相疊並旋轉約1.1度的「魔角」（magic angle）後，就會變成絕緣體，但添加電子後卻會立即變成零電阻的超導體，是一種完全不依賴其他物料，甚至有可能在室溫下生效的超導體。

石墨烯是目前世界上最薄及最堅硬的奈米材料。（視覺中國）

「這份名單包含了今年科學界大新聞裏面的主角，從石墨烯超導體的發現到飽受批評的基因編輯嬰兒」，《自然》雜誌特寫主編Rich Monastersky認為，名單中的人的故事濃縮今年最令人難忘的科學事件，「他們迫使我們直面一些難題：我們是誰？我們從哪來？我們往哪去？」

（綜合報道）