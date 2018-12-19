【改革開放40周年】習近平講話未提改革新措施　外媒紛表失望　

慶祝改革開放40周年大會昨日（18日）在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席習近平會上發表長達約84分鐘的講話，回顧了中共建政以來歷史。 但不少外媒紛對習近平的講話感到失望，認為他沒有提出任何新的改革開放措施。

習近平、李克強等政治局常委及國家副主席王岐山，出席慶祝改革開放40周年大會。（新華社）

當中，英國《衛報》報道指，雖然習近平承諾了會繼續改革，但未具體談到任何措施，未能給亞洲股市提振信心。而經濟學人智庫的中國問題專家任韜（Tom Rafferty）亦指，中國當地以及國際投資者都感到失望，當外界認為中國政府對市場自由的承諾褪色之際，習近平沒有給出未來經濟改革方向更清晰的信號。

美國哈佛大學研究學者葛維茨（Julian Gewirtz）也指，那些希望習近平會親自做出一些新的承諾的人會感到失望。 此外，路透社、彭博社、英國《金融時報》、 《紐約時報》及美國有線電視新聞網（CNN）等外媒，亦有類似上述的看法。

不少外媒紛對習近平未有在講話中提到任何具體新措施感到失望。（新華社）

至於韓國《東亞日報》則認為，習近平在講話中所提到的「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」，可以理解成即便美國要求中國減少對市場的介入，但中國不會脫離社會主義，很難去實行甚麼結構改革措施。

另外，習近平在講話中亦提到「改革開放每一步都不是輕而易舉的，未來必定會面臨這樣那樣的風險挑戰，甚至會遇到難以想像的驚濤駭浪」，並強調「要全面培養科學技術等綜合國力」，報道分析指這是在告訴美國「中國製造2025」計劃不會停止，會持續進行。