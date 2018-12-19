美媒：中國11月底首度試射巨浪3潛射彈道導彈　射程或可涵蓋全美

有美媒披露，中國上月底曾以一艘改進型的032型潛艇，首次試射「巨浪3」新型潛射彈道導彈。

報道指，發射巨浪3新型潛射彈道導彈的為中國一艘032型潛艇。（網上圖片）

據美媒《華盛頓自由燈塔報》引述美國國防部官員消息指，中國軍方今年11月底首度試射一枚「巨浪3」潛射彈道導彈。他並表示，「巨浪3」是中方正開發的第三代潛射洲際彈道導彈代號，射程逾1.2萬公里，可攜帶單個或多個核彈頭，將可在解放軍新一代核潛艇上服役。報道又指，美方利用導彈預警衞星探測到這次發射，但無法得知有關飛行測試的更多細節，而美方發言人拒絕對此事發表評論。

報道亦提到，中國軍方曾宣布在11月20日至23日間進行5次導彈飛行試驗，但並未詳細說明試驗細節。而據遼寧省海事局發布的「遼海警0265」顯示，大連附近海域在11月16日至23日曾有「軍事演習」並封閉海域，有指「巨浪3」導彈就是在大連研發。

據美國智庫「國際評估暨戰略中心」（International Assessment and Strategy Center）中國軍事專家Rick Fisher指，巨浪3若徹底發揮戰力，射程可達1.2萬至1.4萬公里，若從中國沿岸潛射，射程足以涵蓋美國多數地區。