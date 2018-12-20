【華為孟晚舟被捕】韓媒：加拿大將重蹈韓國「薩德」之路

即便華為副董事長孟晚舟被加拿大被捕後獲准保釋，但該事件已引發中國與加拿大兩國關係緊張。而外界也預計，中國會將憤怒之箭射向加拿大。韓媒《中央日報》形容，夾在中國與美國之間的加拿大將成為遭殃的「池魚」。

此前，韓國加裝薩德系統，遭中國政府實施「限韓令」。

根據韓媒《中央日報》12月20日的報道，中國對加拿大的這種報復很容易讓人聯想到此前的「韓國部署薩德反導彈系統事件」，中國的「薩德報復」與此次的「華為報復」很相像。

首先，都沒有「正式」的報復，中國採取的手段都是非正式的。中國一般會採取拒絕購買商品運動等方式來向對方施壓，像是「薩德」引發中韓矛盾時，位於瀋陽的樂天世界就成了眾矢之的，樂天世界因為消防問題，工程被叫停。

在此次對加拿大的反擊中，中國也使用了非正式方法。孟晚舟被捕後，就曝出兩名加拿大人在中國被拘捕的消息，而且其中一人還是加拿大駐華前外交官，這就帶有一定的報復性。

第二，不直接針對美國，而是打擊美國的同盟國。逮捕孟晚舟明明是美國要求加拿大採取的措施，中國卻不直接針對美國，反而是將矛頭指向加拿大。「薩德」時期也是如此，當時中國掀起的禁止旅遊觀光、不購買韓國產品都是針對韓國一方。

第三，形成網路攻勢，「薩德」時期，在中國的社交媒體微博以及微信上有用戶上傳禁止購買韓國產品的文字，中國的網民也呼籲禁止購買韓國汽車。這次也一樣，以微博為中心，中國網路上也掀起了禁止購買加拿大產品的運動，最先受到損失的就是加拿大代表性的羽絨服品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）。

第四，一定會有企業牽涉其中。「薩德」時期，被瞄準的企業是韓國樂天，此次遭受損失最大的是「加拿大鵝」，該品牌原計劃12月15日在中國開設第一家實體店的計畫被延期，公司股價更暴跌20%。

第五，阻止旅遊，用人數威脅。中國人口優勢明顯，這一優勢經常被拿來用，最具代表性的就是限制旅遊觀光。此前，銷售韓國商品被中斷，赴韓中國遊客數量減少40%。雖然目前在加拿大還看不出中國遊客減少的趨勢，但加拿大也擔心中國遊客減少。僅在2017年全年，訪問加拿大的中國遊客數量就有逾68萬名，人均消費2400美元（約18720港元）。

（中央日報）