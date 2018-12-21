新疆推行維漢「結對認親」　紐時：摧毀了維族信仰和家庭生活傳統

紐約時報中文網周四（20日）報道，中國自2014年起在新疆推行漢人到維族家庭寄宿生活的「結對認親」運動。 報道作者雷風（Darren Byler）主要研究維吾爾人的人權與文化等議題，今年春天他重返南疆地區，希望了解「漢族親戚」們對「結對認親」的看法，以及此運動與「再教育營」對維族生活的影響。

紐時文章認為，中國官方在新疆地區推行的「結對認親」政策，摧毀了維吾爾族家庭生活傳統。（網上圖片）

紐時在文章中指出，在新疆，不同成長背景的「漢族親戚」對「結對認親」運動與再教育營的觀感不同：來疆不足20年的「新新疆」自認教育維族人是責任；在本地長大的「老新疆」則持保留態度。不過有維族人則認為，他們的家庭與信仰被剝奪，「現在我們一無所有」。

指累計派駐上百萬「漢族親戚」

文章指出，這些進入偏遠維族村落扮演「大哥大姐」的「漢族親戚」們，大抵是分3批次徵召加入。第一批運動始於2014年，中國政府派遣20萬名中共黨員在維吾爾人的村落常住，目的是「訪民情、惠民生、聚民心」。2016年，第二批11萬名公務員進入維吾爾人村莊，重點安置在「有家人坐牢或被警察打死」的維吾爾人家庭。第三批則是2017年，共派出100多萬名平民「親戚」進入農村穆斯林家，每次住一周，重點對象則是那些親人被送到「再教育營」的家庭。

據報道，這些漢族「大哥大姐」進村時都是一身遠足行頭，背包行李塞滿電熱水壺、電鍋以及送給主人的其他各種實用禮物。在他們正式入住維族家庭後，首要任務是幫維族「弟弟妹妹」制訂「時間表」：每天早上在村黨支部辦公室外舉行升旗儀式、唱國歌；晚上參加習近平「新中國」願景課程；白天則是「文化課程」，學習用普通話交談，觀看經批准的電視節目，練習書法、唱紅歌。

透過提問判斷維族主人「是否極端」

報道稱，「大哥大姐」前來並非無所事事，而是要執行許多工作，包括持續觀察村民並做筆記，評估維吾爾人對「祖國」的忠誠度、注意他們的中文水平，以及留意他們對伊斯蘭教的忠誠是否有「極端」跡象。「大哥大姐」會接到如何行事的書面指導，手冊裏提供指導原則，以及需要填寫的表格，然後用電腦導入數據庫中。

至於「極端」的標準，就包括是否用阿拉伯語Assalamu Alaykum（祝你平安）跟鄰居打招呼、家裏的「古蘭經」版本、是否在周五祈禱或齋戒月期間禁食、裙子是不是太長、鬍子是不是違規等。報道指出，根據當地政府政策，上述這些維族人的日常生活文化現象，都是宗教極端主義的標誌。

當然，最重要的證據並非都可顯而易見，因而「大哥大姐」們被官方要求多問問題。報道列舉問題包括，主人有親戚住在「敏感地區」嗎？有認識的人住在國外嗎？懂阿拉伯語或者土耳其話嗎？去過村子外面的清真寺嗎？若已成年「弟弟妹妹」的回答不完整、或者在隱瞞甚麼，接下來該是問問孩子了。

此外，還可採用一些簡易方法測試。例如遞根香煙給主人或讓他喝口啤酒、向異性的弟弟妹妹伸手問候並留意對方是否退縮。更有甚者會去市場買新鮮肉餡，提議全家人一起包餃子，藉機看維族人是否會問這是甚麼肉。

新疆「再教育營」備受外界爭議，而自2014年推行的「結對認親」活動最近亦遭指責。（資料圖片）

指弱化維族父母權威、摧毀傳統

報道說，上述「細節」都是有價值的證據，任何發現都要記錄在案，然後上網填表。「大哥大姐」會把一切因素考慮在內，最後形成建議，以決定哪位主人可以與自己的子女留在家裏，哪位主人應該被送走，「由國家來修復他們的缺陷」。有「老新疆」透露說，若是拒絕下鄉參與這運動，就會丟掉飯碗；但是完成任務「保證會得到提拔」。

報道指出，「新新疆」群體以充當「親戚」、給維族社會帶來漢族文明而自豪，甚至自認教育維吾爾人是責任；但「老新疆」則抱怨村莊條件艱苦，想要回到多姿多彩的大城市生活。報道又指，維族人對「結對認親」最痛苦之處，或許是它弱化了維吾爾父母的權威，並摧毀了維吾爾族家庭生活傳統。有新疆當地維族人表示，這些「親戚」試圖奪走他們的未來，家庭和宗教信仰是維吾爾人最後的避難空間和獲得安全感的地方。

（紐約時報中文網）