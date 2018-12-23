【封殺華為】德媒：德國疑慮增加　正審議是否符5G安全標準

中國通訊設備商華為的產品近期接連傳出被多國棄用，德媒《德國之聲》22日（上周六）報道稱，德國對此的立場尚未定奪，但政府官員及一眾專家紛紛要求華為提高透明度。

報道稱，原本德國有關5G頻率的競標程序在2019年年初便該啟動，然而主管機構聯邦信息安全局迄今不願確定相關安全標準。聯邦經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示有關華為是否滿足必要的安全標準，目前正在審議，「只有在安全的情況下，我們才能、才會允許使用外國技術」。

中國問題研究中心（MERICS）主任彭軻（Frank Pieke）則表示，「我們必須強制華為讓我們能獲得所有必要的信息」，「如果他們不這麼做，那他們就做不成交易」。

報道稱，德國政府對華為的疑慮增加標誌著對華政策的改變。（資料圖片）

報道稱，德國政府人士疑慮增加標誌著對華政策的改變。設址柏林的智庫全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）的貝納（Thorsten Benner）指出，產生這一變化的原因之一是多年裏關於「貿易導致轉變」的設想未能實現。貝納在最近的一篇文章中說：「聯邦政府現在視中國是國家資本主義性質的競爭者」，而這個競爭對手「致力於獲得人工智能領域的統領地位」。

（《德國之聲》）