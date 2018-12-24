傳肯尼亞用港口給中國「抵債」　肯尼亞政府「闢謠」

近日，肯尼亞媒體盛傳該國或因拖欠蒙內鐵路的巨額債務，而將把蒙巴薩重要港口資產的控制權交給中國方面「抵債」。不過，肯尼亞當局日前明確表示「沒這回事」。

肯尼亞蒙巴薩港。（網絡圖片）

肯尼亞《民族日報》23日稱，該國總審計長辦公室於上月致函肯尼亞港務局，對後者與中國進出口銀行達成的蒙巴薩——奈洛比標軌鐵路（蒙內鐵路）借貸協議表達質疑。報導稱，該協定規定，中方這筆數額巨大的貸款要以蒙巴薩的港口資產作為抵押、且抵押物不受肯尼亞國家主權豁免的保護。亦即，一旦肯方拖欠債務，或將失去對蒙巴薩基林迪尼港口的控制權。而港務局方面並未在相關財務報表中披露這部分內容。

不過據肯尼亞《旗幟報》報導，該國不少媒體將總審計長辦公室發出的信函內容當成已製作成文的「審計報告」進行報導。其實，肯尼亞總審計長辦公室19日晚已進行「闢謠」，明確表示該辦公室「尚未發布相關審計報告」，之前個別媒體報導失之偏頗。

總部在美國的海事行業雜誌《海事執行》也稱，肯尼亞總審計長辦公室通過社交媒體表示，所謂「報告內容」系從非官方管道獲取。該機構一名消息人士對媒體稱，外界所掌握的內容並不代表「官方結論」。肯尼亞港務局總經理丹尼爾·曼度庫日前也對媒體表示：「不存在失去港口的風險。事實上，我們還具備提前還貸的能力。之後再進行新的借貸，也仍然能按時償還。」

（環球時報）