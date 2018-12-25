【魚與熊掌】中國打造無現金社會　日媒：老人和海外遊客感到不便

中國社會愈來愈傾向於手機支付，便利的同時亦伴隨着諸多負面影響。《日本經濟新聞》周一（24日）報道稱，支付寶等智能手機支付方式在中國日漸普及，一些商家甚至開始拒絕現金及信用卡等支付方式，這給沒有手機的老年人、農村居民和海外赴華遊客等人群帶來極大不便。

《日本經濟新聞》認為，中國的電子支付給老年人、農村居民以及海外遊客等人群帶來極大不便。（視覺中國）

報道稱，在中國街頭出現張貼「本店不收現金」的商家，原因是假鈔有時會在中國市面流通。在電子支付流行的當下，零售商家儘可能不接收現金，以此來杜絕收到假鈔，且避免保管現金或存入銀行的麻煩。

不過，亦有聲音批判拒絕現金的現象。實際上，2017年中國網絡使用者只佔全體人口的56％，為7.72億人。而在中國農村地區，還有部分民眾完全無法接觸到智能手機。

此外，中國老年人亦並非每人都擁有智能手機，或是會使用電子支付。有批判聲音認為，拒絕接收現金是對無法使用手機支付人士的歧視。對此，中國人民銀行今年7月出台規定，禁止商家拒絕接收現金。

報道指出，對於居住在中國的海外人士而言，很難做到使用手機支付。因為在手機上通過支付寶等應用進行支付時，必須在中國境內開通銀行賬戶，還要擁有一張中國手機卡；且如果想上調支付上限，就必須輸入護照等身份證件信息。

不過報道亦指出，無現金化並非中國僅有的問題。日本與韓國近期都因停電、通信故障等原因，令無現金支付的弱點瞬間被暴露出來。

（日本經濟新聞）