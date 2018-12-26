【中美貿易戰】中方下調關稅應對談判　日媒：中國製造仍令美擔憂

中國政府上周五（21日）結束了確定2019年經濟運作方針的「中央經濟工作會議」，對今後的關稅政策提出了調整意見。從內容可以看出，為了應對與美國的商貿談判，進行了下調關稅的努力。 《日本經濟新聞》周二（25日）報道稱，即便中方下調關稅，但美國仍然擔憂中國強調「中國製造」的方針，這成為中美能否達成和解的一大因素。

中國近年已擺脫低端「世界工廠」的形象，向汽車、飛機等高科技製造業發展。（路透社）

報道稱，在剛剛結束的「中央經濟工作會議」中，提出了「實施更大規模的減稅降費」，通過積極財政來擴大內需的方針。此外，貨幣政策也計劃保持略微寬鬆。在中美貿易戰導致經濟下行壓力加強的背景下，中國彰顯出將重點放在支撐經濟上的姿態。

報道指出，會議坦率地承認，在美國對華懲罰性關稅的影響全面顯現的2019年，中國經濟將出現減速，「外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。」中國政府將於明年3月公布當年的經濟增長率目標值，但很多觀點認為，將較今年的「6.5%左右」再予以下調。

報道指出，會議表示「穩妥應對中美經貿摩擦」，提出「要落實阿根廷中美首腦會晤共識，推進中美經貿磋商」，顯示為2019年年初起全面啟動的中美經貿磋商作出應對。

對94項商品停徵出口關稅

為顯示中方誠意，中國財政部上周日（23日）在其網站上發布的一份聲明說，對化肥、鐵礦砂、木漿等94項商品不再徵收出口關稅，並將對700餘項商品實施進口暫定稅率，包括新增對部分藥品生產原料等產品實施零關稅；此外，將在2019年7月1日起，對298項信息技術產品的最惠國稅率實施第四步降稅，並調整部分信息技術產品的暫定稅率。

此外，在經濟會議上，中國政府還提出「保護外商在華合法權益特別是知識產權，允許更多領域實行獨資經營。要擴大進出口貿易，推動出口市場多元化，削減進口環節制度性成本」等。

不過，該會議強調，「推動製造業高質量發展。要推動先進製造業和現代服務業深度融合，堅定不移建設製造強國」。報道引述中國商務部相關人士解釋稱，「其含義是穩步推進『中國製造2025』」，但這項高科技產業政策正受到美國批評。報道認為，這個方針或成為中美談判中，阻礙雙方達成共識的一個因素，因為美國強烈抵制中國對製造業提供政府扶持。

（日本經濟新聞）