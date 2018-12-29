人權網站《寒冬》稱至少45名記者被捕　涉間諜罪或顛覆國家政權罪

關注中國人權問題的網站《BITTER WINTER》（寒冬）在周五（28日）發稿，稱至少已有45名供稿人及記者遭抓捕審訊，部分被控以觸犯間諜罪和顛覆國家政權罪，其中一名拍攝新疆「再教育營」的記者更在被捕後至今下落不明。

報道指，寒冬刊登大量有關內地鎮壓宗教信仰、侵犯人權的秘密文件和新聞報道，結果在今年8月被定性為「境外敵對網站」。自8月以來，寒冬至少有45名身處內地的供稿人及記者因為拍攝、採訪迫害宗教自由、侵犯人權的新聞被抓捕，「通常被當局以「洩露國家機密」、「涉及境外勢力滲透」等罪名予以關押和審訊」。報道又指被抓捕的供稿人和記者部分被送到「法制教育中心」洗腦，又或遭到酷刑和虐待。

寒冬此前曾公開新疆「再教育營」的內部情況，指其格局與尋常的鐵窗監獄無異。（寒冬）

所謂「法制教育中心」，據寒冬稱是「教育營」的變體，表面上是接受強制教育、學習中國法律的地方。但「法制教育中心」實際上是拘留中心，被關押者每天24小時都遭到監禁和洗腦，包括有政治異見人士、各種宗教的信徒如法輪功學員等。

報道又引述部分已獲釋的供稿人或記者講述接受審訊時的情況，指有審訊人員向他們叫囂「你在中國就得遵守中國的法律，國家定你是違法的，你就是違法的」，並稱「搜集這些資料，報道這些事，就是顛覆國家政權，是間諜活動。」

（寒冬）