解放軍機艦接連穿越對馬海峽　日媒：駛近釣魚台海域次數減少

日本防衞省統合幕僚監部在周五（28日）發公告，稱在周三（26日）下午5時許發現解放軍海軍的濰坊號導彈護衞艦，在對馬海峽西部約50公里處向東北方向移動，穿越對馬海峽後進入日本海，並於翌日再度穿越對馬海峽返回東海。

濰坊號導彈護衞艦被發現穿越對馬海峽。（網上圖片）

此外，統合幕僚監部又在周四（27日）當天上午，發現一架解放軍空軍的運9電子偵察機，穿越對馬海峽後進入日本海上空，更一度接近日本防空識別區。日本自衞隊緊急派出戰機升空應對。

另一方面，日本傳媒《共同社》引述消息指，中國公務船駛入釣魚台附近海域的頻率正在減少，日本海上保安廳統計顯示自今年9月開始，中國公務船平均每月僅有一天駛入釣魚台，12月起至今更再沒有見到中國公務船的蹤影。

日本防衞省指解放軍空軍運9電子偵察機一度接近日本防空識別區。（網上圖片）

日本防衞省公開運9的飛行路線。（網上圖片）

報道指，自2012年9月日本政府宣布將釣魚台「國有化」後，中國持續派出公務船駛入釣魚島海域宣示主權。釣魚島海域每個月都可見到有中國公務船，最多是在2012年12月，有多達8天，甚至還出現一天內多次的情況。但其後得益於中日關係改善，中國駛入釣魚台海域的頻率日漸減少。但有學者認為，在有關主權和領土的原則性問題上，中國不可能讓步，故預計今後仍會派出公務船駛入釣魚台海域。

但《朝日新聞》引述消息指，日本政府已提出要加強監視釣魚台周邊海域的活動，但負責的海上保安廳年度預算卻完全不足，其年度預算佔防衞省總預算的4%。報道形容形勢相當危急，因為明年海上保安廳會擁有67艘1000噸級以上的巡邏船，但中國相同噸位的公務船卻有多達145艘，且規模擴大，以1000噸級為主變成以3000噸級為主，並配備有76毫米高速炮，威力遠高於海上保安廳的20毫米機炮。

（綜合報道）