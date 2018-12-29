【基因改造嬰】紐時：賀建奎現居南科大訪客宿舍　樓下有保安把守

深陷「基因改造嬰」風波的原深圳南方科技大學副教授賀建奎，自11月28日來港參加基因編輯國際峰會後，再無現身，去向成謎。 據美媒《紐約時報》近日發現，賀建奎目前正在南方科技大學校園內的一幢供訪客的宿舍居住，且樓下有十多名保安在看守。

據美媒《紐約時報》近日發現，賀建奎目前正在南方科技大學校園內一幢供訪客暫住的宿舍居住。（資料圖片）

據《紐約時報》報道，賀建奎目前正居住在該宿舍的一個4樓單位，而該宿舍亦由校方營運。《紐時》記者於周三（26日）發現，賀建奎一度在其4樓的露台上散步，並似乎曾經與一名疑似是他妻子的女士說話，該女士當時並抱着一名嬰兒。

報道指，當晚並有4名身穿便衣的男子在賀建奎的宿舍外面站崗，其中一人更向《紐時》記者問道：「你怎麽知道賀教授在這裏？」而直到周五（28日），更有十幾名保安駐紮在賀建奎宿舍的樓下，並拒絕透露身份，而校方亦已下令禁止教職員接受傳媒訪問。

賀建奎11月28日來港參加基因編輯國際峰會後，便一直去向成謎。（資料圖片）

據悉，賀建奎獲准撥打電話和發送電郵。據與賀建奎共同創辦基因測試公司Vienomics的聯合創始人陳鵬向《紐時》指，幾天前他曾與賀建奎就公司問題進行了交談，並指賀建奎現在很安全， 但就不知道賀建奎確切的下落或他所處的狀態。

據另一位Vienomics的聯合創始人劉朝煜指，賀建奎對員工，合作夥伴和投資者極其不負責任，並指賀建奎在宣布有關研究前，沒有與他們討論任何事情，讓他們最終不得不意外地處理所有事情，他又形容賀建奎本身有一種「先做後談」的風格。