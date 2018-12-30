【劉強東涉性侵】女方律師將起訴涉事大學不顧學生安全

京東CEO劉強東在美國涉嫌性侵的案件，最終獲檢方不予起訴決定。明州《星壇報》12月28日的報道稱，女方律師Wil Florin擬起訴明尼蘇達大學，認為大學「將自己的財政和政治利益置於其女學生的安全保障之前」，忽視保護學生，導致涉嫌性侵的案件發生。 Wil Florin聲稱，劉強東參加的博士項目招募的大多是男性中年高管，志願者則大多是年輕女學生；而大學對所有學生都有防止性騷擾培訓，唯獨沒有向該項目參與者提供這項培訓。

女方代表律師Wil Florin擬起訴明尼蘇達大學。（網上圖片）

劉強東所參加的實務方向的工商管理博士學位，由卡爾森管理學院與清華大學合作開辦，是專門為在中國全職工作的頂級高管度身打造。目前該項目學生平均有20年工作經驗，平均年齡為50歲。在劉強東涉嫌性侵的案件中，女方是一名21歲的本科生，正是這個項目的志願者。

Wil Florin的指控稱：

該工商管理博士學位的負責人崔海濤招募劉強東案女方為項目志願者。在警方開始調查案件後，崔告訴證人，指控將對該工商管理博士學位項目產生破壞性影響，可能會結束項目。他還與女方的父母進行溝通，試圖「淡化」這一事件； 其次，中國高管進入明尼蘇達大學學習，並未接受所有美國學生都需要接受的防止性騷擾培訓； 再者，被招募來幫助大多數中年高管的志願者絕大部分都是年輕的女學生。明尼蘇達大學鼓勵志願者進行社交活動，並且應該知道活動會包含大量飲酒和性慾惡劣的氣氛； 最後，明尼蘇達大學不提供聯邦政府授權的女性支持或諮詢。

Wil Florin還批評明尼蘇達大學沒有回應他根據「明尼蘇達數據實踐法案」提出的信息請求，表示「我們擔心大學的沉默正在傳遞一個信息，即為有錢人和有權勢者提供服務，這比普通學生的尊嚴和福祉更重要」。

針對女方律師的指控，明尼蘇達大學新聞發言人表示：「大學不會回應任何會影響我們保護學生和員工隱私的法律責任的調查。」

（綜合報道）