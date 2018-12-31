中國學者：馬蒂斯離任令中美軍事關係生變數　美或加大對華施壓

美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）本月中旬請辭，引起海外內輿論熱議，普遍認為他與美國總統特朗普在敘利亞撤軍等問題上意見不合。 有中國學者指出，馬蒂斯離任將使中美軍事關係增加不確定性，美國在安全問題上對華施加的壓力可能會增多。

中國學者認為，馬蒂斯離任令中美軍事關係出現變數。（資料圖片）

《聯合早報》報道引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，新防長必須是絕對聽特朗普話的人，否則就像馬蒂斯一樣需要離開。而特朗普對華政策的重點在經貿，因此如果新防長按特朗普的意願辦事，美國以後可能不會在安全問題上給中國太多壓力。但如果特朗普為了在經貿談判上爭取優勢而打「安全牌」，可能會讓防長「配合一下弄一弄台灣、南海問題」，但不會真的過度施壓。

不過，吳心伯也提出另一種可能性，如果新防長與美國國家安全顧問博爾頓走相同路線，那可能會在安全議題上加大對華施壓。他指出，馬蒂斯雖然被視對華態度強硬，但還是很重視底線，避免引發衝突並保持中美軍事交流。但博爾頓則完全親台，主張加大對華施壓，「如果新防長跟博爾頓走在一起，就很麻煩。」

馬蒂斯對中美國防部交流起正面作用

報道亦引述中國外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩指出，馬蒂斯對中美雙方國防部持續交流起到了正面作用。目前不知道他的繼任者會是誰，不一定是有國防或軍事背景的人，也不確定對兩國國防相互關係的認知能否跟馬蒂斯一樣。馬蒂斯離職後，中美兩國的國防安全關係可能會出現更多不確定性。

蘇浩提到，馬蒂斯出任防長期間，美國國防部提出的國防戰略報告把中國形容為「戰略競爭者」。五角大樓的國防戰略報告是在白宮的國家安全戰略基礎上撰寫的，而白宮已把中國定性為戰略競爭者，這是美國現任政府的統一認知，不因馬蒂斯的離去而改變。

（聯合早報）