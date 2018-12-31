中國「洋垃圾」禁令實施一年　德國對華塑料垃圾出口下跌9成半

據德國傳媒報道，中國曾是德國塑料垃圾的主要收購者，但自從今年收緊垃圾進口規則後，德國對華垃圾出口猛烈下滑，成千上萬噸垃圾只好被燒掉或運往其它國家。

中國「洋垃圾」禁令已實施一年。（視覺中國）

自2018年1月起，中國政府開始全面限制從國外進口24種「洋垃圾」，包括塑料、紙制品以及紡織品等。《德國之聲》報道指，「洋垃圾」禁令實施一年，德國向中國出口廢料量顯著下降。

報道引述德國廢物處理、水及原材料經濟聯合會（BDE）數據顯示，2018年德國向中國出口廢塑料量將約為1.6萬噸，而2017年該數字還是34.6萬噸，即下跌約9成半。而在德國，每年收集廢塑料量達600萬噸，新數字意味如今只有0.25%的德國廢塑料被運往中國。

德國垃圾回收商將垃圾送往他國

報道指出，中國曾是世界上最重要的垃圾市場。根據2016年數字，德國向中國出口56.3萬噸「廢物，碎片和破損的塑料」，幾乎佔德國總廢塑料量的十分之一。該數字在2017年下半年呈現顯著下降，2018年進一步大幅回落。

報道引述BDE聯合會發言人說，很多以前運往中國的廢料，如今被用作工業代替燃料，例如水泥廠使用廢物來替代化石燃料。另有業內人士表示，德國垃圾回收商也著眼於其他亞洲市場，將塑料垃圾運往他國，例如印度、馬來西亞以及印度尼西亞，進口德國廢塑料量今年以來明顯增加。