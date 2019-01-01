美媒稱美國太空霸主地位受挑戰　引專家指中國「最有可能獲勝」

近年來，中國在航天科技上的投入大增，更計劃開啟人類首次「月球背面探索之旅」。美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道指出，中國在挑戰美國「太空霸主」地位途中再次立下里程碑。有專家甚至認為，在中美的太空競爭中，中國「最有可能獲勝」。

12月8日，嫦娥四號探測器經火箭發射升空。同月30日在環月軌道成功實施變軌控制，順利進入預定的月球背面著陸準備軌道。（視覺中國）

《華爾街日報》以〈中國推進探月工程 銳意奪取太空霸權〉為題，中國的月球背面探訪任務，在挑戰美國長達半世紀的太空霸主地位的征途中再次立下一座里程碑。「嫦娥四號」探測器將於1月3日或前後抵達月球背面，意味着中國朝着更大膽的目標又邁進一步：中國計劃在2030年前運營一個有人值守的月球基地，帶領世界進入太空探索的新時代。

報道稱，美國曾準備放棄載人航天計劃，轉而支持無人探索，不過後來又改變了立場。2017年12月，美國總統特朗普就簽署一項太空政策指令，概述載人登陸月球和火星的計劃，並開始準備一支新的太空部隊，以「對抗」中國。

在出台這項舉措前，美國專家們2016年在眾議院空間科學小組委員會的一次聽證會上，討論「我們在太空競賽中輸給中國了嗎？」報道指，這一話題顯示美國在該領域有「黯然失色」的風險。

探月任務會有明顯的早期收穫

報道引述美國奧本大學（Auburn University）研究中國太空計劃的專家Namrata Goswami表示，在地球上，美國和中國已經是對手，在太空領域，兩國也是主要的競爭者，目的是確定「誰將能夠獲得太空的巨大資源，確保貿易路線的安全，並制定太空貿易的規則」。她認為，中國「最有可能獲勝」，這要歸功於有條不紊的計劃，為未來幾十年制定了明確的目標。

報道又指，從2003年中國首次載人上太空成功後，就把征服太空描繪成崛起的一個重要標誌，並提供資金支持。全球資金最充裕的太空機構中，中國國家航天局僅次於美國國家航空航天局，其反衛星武器等軍事能力的發展，以及繁忙的任務日程令美國感到震驚。

報道提到，在未來幾周的探月任務中，中國的長期計劃應該會有明顯的早期收穫。在月球背面作業本身就是一項壯舉，因為與地球的直接通信是不可能的。此外，按照日程，中國將於2022年在軌道上建立一個全面運行的太空站。一旦美國主導的國際太空站在2020年代中期退役，中國的太空站將是唯一一個這樣的平台，屆時北京將有機會領導全球團隊在空間站上進行科學研究。