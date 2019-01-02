【習近平對台講話】英媒：北京近年愈趨強硬　他國只可二擇其一

今日（2日）上午10時，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。 習近平重申，期望以「一國兩制」為基礎以達致和平統一，不過大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。對此英媒BBC指：「目前台灣自治並實質獨立，但仍未正式宣布獨立於大陸之外。而北京認為該島嶼是分離省份。」

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。

就在習近平講話前一天，台灣總統蔡英文於新年講話提出「四個必須」和「三道防護」，其間批評大陸處理非洲豬瘟的手法：「如果連疫情防治都不能夠真心合作，哪來的兩岸一家親。」

她指大陸必須正視中華民國台灣存在的事實，必須尊重2300萬台灣人民對自由民主的堅持。為守護台灣安全，蔡英文表明將替兩岸交流建立3道防護網，分別是「民生安全防護網」、「資訊安全防護網」及「民主防護網」。

BBC報道提到，蔡英文所屬民進黨在去年11月「九合一」地方選舉大敗，北京視之為對蔡英文「分離主義」立場的打擊。

指陸迫航空公司和酒店改官網內容

BBC稱，台灣是自治民主政體，而自1950年國民黨政府遷台，台灣已如同「獨立國家」般行動運作。中國大陸則視台灣為「叛逆」省份，認為台灣終有一天會與大陸統一。

報道指近年就其主權主張，北京愈趨強硬強勢（assertive），例如強調其他國家如欲建立外交關係，只能在大陸和台灣之間二擇其一。台灣本已不多的國際盟友愈來愈多被大陸奪去，選擇對台斷交以與大陸建立外交關係。另外去年大陸亦迫使海外航空公司和酒店，在官網上將台灣列為中國的一部份。