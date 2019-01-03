中國嚴審網絡催生新商機：審查工廠

面對無遠弗屆的互聯網，中國政府的對策是嚴格審查，過濾網絡資訊，令網民無法在境內以正常的網絡途徑，接觸或發表敏感話題。 近期，美媒報道指出，中國嚴格的網絡審查制度，正催生了一個具有中國特色的新產業：審查工廠。

內地長年實施網絡審查制度，卻也歪打正著催生出新產業。（VCG\\）

《紐約時報》2019年1月2日報道，對中國企業來說，在網絡審查上確保順從政府意願是關乎生死的大事。同時，政府要求企業進行自我審查，不少公司不得不雇傭數千人來監管其內容。

這一自我審查行為，正催生了一個增長快速、利潤豐厚的新產業：審查工廠。

事實上，內地有許多的網絡媒體公司都有自己的內部內容審查團隊，有時可以多達數千人。現在，這些部門團隊正在探索，該如何讓人工智能來做這項工作。

外媒報道還指出，中國建立了世界上最廣泛、複雜的網絡審查制度。在中國國家主席習近平的領導下，這個審查體系變得愈加強大。更多的內容被認為是敏感的，且懲罰變得越來越嚴厲，卻也促成另一產業新興發展。

與此同時，美媒發現到特別的狀況，中國以前對互聯網審查三緘其口，現在卻宣揚由政府監管互聯網的願景，而這一願景在其他一些國家引起了意想不到的共鳴。就連西歐和美國等傳統的言論自由堡壘的國家，也在考慮對於網絡世界的管制。

（紐約時報）