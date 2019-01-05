華為中興後再有華企被針對　美媒指TCL天氣App過度收集用戶數據

繼華為和中興後，再有一間中國企業遭到美國媒體指控。《華爾街日報》周三（2日）報道，在Google Play商店中，全球下載量最多的天氣App是由中國深圳的TCL電信技術有限公司開發，但倫敦一家網絡安全公司指控該應用程式過度收集用戶數據，並試圖在未經許可的情況下使一些用戶訂閱付費服務。 不過TCL向官媒《參考消息網》否認對用戶數據「過度收集」，稱此款App收集的數據均為用戶最基本信息，並經過用戶同意，目的主要是提升使用體驗。

TCL開發的天氣應用程式「Weather Forecast--World Weather Accurate Radar」，被指過度收集用戶的數據。（網上圖片）

《華爾街日報》報道指，這款名為「Weather Forecast--World Weather Accurate Radar」的免費應用軟件，由來自中國深圳的TCL電信技術有限公司研發，並預裝在該公司負責生產的阿爾卡特（Alcatel）手機上，一直在收集全球智能手機用戶的海量數據。

報道援引倫敦一家網絡安全公司指控，這款天氣應用軟件是TCL透過在華伺服器，收集包括智能手機用戶地理位置、電郵地址和唯一的15位國際流動裝置辨識碼（IMEI）等數據，並強調對用戶數據「過度收集」。

不過TCL向官媒《參考消息網》表示，公司對用戶安全問題十分重視，此款APP收集的數據均為手機應用程式中常見的用戶最基本信息，並且經過了用戶的同意，目的主要是提升使用體驗。TCL否認對用戶數據「過度收集」，強調說法並非事實。

TCL人士表示，這款App伺服器在中國的說法也不是事實，因為使用的是Amazon的AWS伺服器，所有數據都在美國，並稱TCL正進一步與合作夥伴和第三方檢測機搆進行相關調查。

TCL在北美電視機市場取得了不俗的市場份額。（網上圖片）

曾收購美企受阻

據英國廣播公司（BBC）此前報道，2017年4月，TCL董事長李東生透露，美國監管機構已經阻止了TCL對一家美國科技公司的協議收購，儘管後者只涉及民用技術，無關軍事技術。李東生表示，這筆交易被叫停，正是因為TCL是中國公司。

據悉，TCL除了生產阿爾卡特（Alcatel）和黑莓（BlackBerry）品牌的手機外，主要業務還包括生產電視機。近年來，這家總部位於中國廣東的公司，在北美電視機市場取得了不俗的市場份額。

權威市場研究機構NPD集團曾公布數據稱，2017年9月，TCL擊敗Vizio及LG，成為在美國銷量僅次於三星（Samsung）的電視機品牌。

（綜合報道）