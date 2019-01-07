外媒參訪「再教育營」：學員唱英文歌迎記者　稱「自願受再教育」

近來，由於中國政府在新疆設立多座「再教育營」（中國政府稱為「職業技能教育培訓中心」），備受國際社會批評。 為化解國際社會疑慮，中國政府上周允許了一些媒體在官方帶領下進入新疆的「再教育營」，向他們展示營地內情況。 新疆政府主席雪克來提．紮克爾還表示，營地裡的人數會逐漸減少。

中國當局表示，這些營地人數將會逐漸減少。（reuters）

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據外媒《路透社》報導，新疆政府上周為一小批包括路透社在內的外國記者組織了一起對三個「再教育營」的參訪團。

這三個營地分別位於維吾爾人口稠密的喀什、和田以及墨玉。值得注意的是，這三個地點在過去幾年中經常發生暴力事件。

在記者被允許參觀的一堂課上，一位老師用漢語解釋到，不允許在婚禮上唱歌跳舞或不允許在葬禮上哭泣都是極端思想。在座的學生在記者和官員進入教室時，一些學生臉上尷尬地掛上笑容，另一些則繼續低頭看書。

在其他允許記者看到的課堂上，許多學生載歌載舞。有些學生用英文唱著「如果感到幸福你就拍拍手」，這疑似是專門為了記者的參觀而安排的。

一些拘留營中的學生同意在官員的陪同下和記者簡短說話。所有被採訪的人都表示他們是在從地方官員口中聽到「再教育營」的消息後，自願前來參加的，並表示他們此前都被極端思想影響了，比如認為女人應該遮住她們的臉。

不過，記者們無法獨立地證實他們口中的故事，但他們都指出，「對記者的這次來訪事先並不知情。」

營地的學生表示，當他們在達到一定的漢語水準、去極端化和法律知識後才可以從營地「畢業」。他們可以與家人通電話，但手機在營地內不被允許。他們在營地內可以食用清真食品。

中國政府在新疆的「再教育營」問題上受到了來自活動人士、學者、外國政府和聯合國人權專家的批評。

尤其，去（2018）年8月，聯合國人權理事會曾表示，這些營地拘留了超過100萬維吾爾人和其他少數群體，且營地並不提供職業培訓，環境惡劣，虐待經常發生。

對此，新疆維吾爾自治區人民政府主席雪克來提．紮克爾回應路透社稱，這些說法不屬實。但紮克爾無法透露營地裡到底有多少人，他說100萬這個數字不切實際，稱這純屬謠言。

不過，他又補充說道，「這些營地在去極端化方面非常有效，但以後營地裡的人數會逐漸減少。」

（路透社）