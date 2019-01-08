逾百維吾爾知識份子被關押　《紐時》指中國欲「消滅文化認同」

中國在新疆對維吾爾族人的打壓持續引起國際關注。據美媒《紐約時報》日前報道，中方在新疆設立的「再教育營」關押了許多著名維吾爾族的知識分子和專業精英，此舉顯示中方正試圖消滅維族的文化認同。

對於新疆「再教育營」問題，中方多次重申是用於「反恐」、「技能培訓」等。（資料圖片）

「再教育營」非僅針對基層

中國過去均把「再教育營」稱為「職業技能教育培訓中心」，強調中心為學員的語言文字、法律知識、職業技能三方面作出培訓，針對的對象以維吾爾族基層為主。不過，據《紐約時報》本月5日引述一份由新疆流亡者彙集的名單顯示，被拘入營的除了維吾爾族基層外，還有逾百名維族學者，當中包括許多著名的詩人、作家、大學校長，以及包括人類學和維吾爾歷史在內的各學科教授。

據人權觀察組織（Human Rights Watch）駐香港研究員王松蓮向《紐約時報》表示：「受過高等教育的知識分子被關進拘留營的事實，是對當局說法的最好反駁，表明那（再教育營）不是某種旨在讓維吾爾人受益的教育項目。」一名現居伊斯坦堡的維族教授亦表示，這些備受關注的維吾爾學者熟悉中國政府、國家的教育和法律制度，把他們關起來的作法不僅是為了消除維吾爾獨特的民族身分認同，也是為了消除保護這些傳統的能力。

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2014年，伊力哈木·土赫提涉「分裂國家」被新疆烏魯木齊法院判處無期徒刑。（資料圖片）

報導指維族學者曾發揮橋樑作用

許多學者將這次打擊維族知識分子的行動追溯至2014年維族經濟學家伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）的被捕。伊力哈木．土赫提曾直言批評中國對維族人的歧視，他其後因分裂國家罪名遭判處無期徒刑。報道表示，中國官方在2017年抓了更多維族人，這些打擊對象中許多人均從事保護維吾爾文化的工作。

報道指出，這些維族知識份子在被打壓前，一直在維族和漢族社會間發揮出橋樑的作用，而這些知識份子過去也曾為改善維族群體的命運而小心翼翼地工作。據哥本哈根大學博士後研究員史汀伯格（Rune Steenberg）指，這些學者提供了一條不偏激的道路，讓維族人能夠保持宗教和文化習俗的同時，而不需訴諸極端和孤立主義的思想。史汀伯格形容「這次打擊行動確實是一場大悲劇」，因為這些學者實際上是為了讓更廣泛的維族社會融入現代中國社會和經濟的橋樑建設者。