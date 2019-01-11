中國營養政策被「綁架」？　紐時：背後有西方食品飲料公司身影

「快樂十分鐘」是中國政府發起的一項活動，鼓勵小學生每天鍛鍊10分鐘。《紐約時報》周三（9日）報道指出，在一個兒童肥胖率令人擔憂的國家，中方此舉似乎是朝着改善公共健康邁出值得稱讚的一步。 不過，該活動僅強調「鍛鍊是最佳減肥方式」，就避談減少攝入高熱量垃圾食品和含糖飲料的重要性。報道援引兩項最新研究顯示，這很大程度上是因為可口可樂及其他西方食品飲料巨頭在過去幾十年來，一直影響着中國在飲食健康方面的科學和公共政策。

不少外國的快餐店早已進軍內地。（視覺中國/資料圖片）

報道援引英國醫學雜誌（BMJ）和公共衞生政策期刊（The Journal of Public Health Policy）周三（9日）發表的研究結果，表明可口可樂和其他跨國食品公司通過一個名為國際生命科學研究所（ILSI）的組織，與中國的關鍵官員建立聯繫，以避免中國仿效西方各國日漸興起的食品監管和碳酸飲料徵稅運動。

據悉，ILSI的組織遍布全世界，其總部設在華盛頓，由零食業的許多巨頭資助，包括雀巢、麥當勞、百事、和可口可樂。它有17個分部，大多位於墨西哥、印度、南非、巴西等新興經濟體，對外宣傳自己是科學家、政府官員和跨國食品公司之間的橋樑。

但在中國，ILSI在位於北京的中國疾病預防控制中心內部辦公，顯示其地位不低。而中國的公共衞生倡議幾乎一向都側重鍛鍊，很少提及減少熱量攝入或減少攝入加工食品和含糖飲料的價值，而很多專家表示這對於減少、保持體重和改善健康必不可少。

北卡羅來納大學教堂山分校營養學教授波普金（Barry Popkin）表示，人們不能只靠身體活動就擺脫肥胖、高血壓或糖尿病，更指「幾十年間，可口可樂和ILSI努力防止任何會使公共健康受益的食品政策」、「他們在中國的所作所為是很陰險的。」

（紐約時報）