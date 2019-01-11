華爾街日報：美商務部拒為華為在美子公司續簽出口許可

《華爾街日報》周二（10日）引述知情人士及相關文件報道，美國商務部暗示不會給華為旗下美國子公司Futurewei Technologies續發出口許可，令華為無法將部分技術從這家研發公司送回中國。 知情人士表示，Futurewei已就美國商務部的決定提出異議，但涉及的相關技術已被禁止出口。

華為旗下美國子公司Futurewei Technologies，據報遭美國商務部拒發發出口許可。（路透社）

去年6月拒其申請

《華爾街日報》稱，美國商務部工業安全局(Bureau of Security and Industry)去年6月份向Futurewei發函稱，出於國家安全考慮，計劃駁回續發出口許可的申請。

據了解，Futurewei申請的許可證覆蓋電信技術和軟件出口，包括高速數據交換技術。這項技術的經營預算超過1600萬美元，涉及超過40名全職人員，許可期限為2014年至2018年4月。

報道指，華為已在去年7月份就美國商務部的決定提出異議，所說的「國家安全理由」沒有依據。該公司還表示，這些技術在美國以外已經可以普遍獲得。

知情人士說，美國商務部此舉對Futurewei並不構成致命打擊，因為該公司從美國出口的大部分技術不需要出口許可證，該公司可繼續在美國營運。

華為或將研發中心遷出美國

但據《華爾街日報》所獲得的文件顯示，Futurewei在寫給商務部的抗議信中稱，如果申請未獲批准，該公司可能不得不將研發中心遷往美國以外的地方。另外有知情人士稱，華為仍有途徑對這一決定提起申訴，但華為提出申訴的時間表尚不清楚。

報道指，此舉對華為在美國的業務是一個挫折。大約700名工程師和科學家在Futurewei位於加州聖克拉拉的主要研發中心工作，該中心於2011年開業。自2012年美國國會發布報告將華為電信設備列為國家安全威脅以來，該公司實際上被禁止在美國銷售這些設備。華為一直否認自己構成威脅，稱該公司為員工所有，其營運與中國政府無關。報道還引述美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)的一份聲明中表示，「發放出口許可證與美中正在進行的貿易談判相互獨立。」