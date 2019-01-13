紐約時報：中國網絡審查再升級　多名Twitter用戶遭盤查或拘留

中國官方嚴控網絡，在俗稱「網絡長城」的防火牆下，諸如Facebook、Twitter、Youtube等的多個外國網站受到封鎖，但有網民會以「翻牆」的方式瀏覽這些網站。 不過，美國《紐約時報》稱，中國近日的網絡審查有再升級的跡象，多名Twitter用戶被迫刪除推文，且遭到官方盤查或拘留。

紐約時報報道指，中國網絡審查再升級，近來有多名Twitter用戶遭盤查或拘留。（資料圖片）

《紐約時報》報道稱，在中國升級的網絡審查行動中，警方盤問和拘捕越來越多的Twitter用戶，此次打擊行動，是中國國家主席習近平將政府的互聯網打壓行動拓展至國界之外的又一事例。實際上，當局正在將控制延伸到中國公民的網絡生活中，無論他們在哪裡發帖。

報道引述人權活動人士王愛忠說，警方已命令他刪除在Twitter批評中國政府的消息。有時候當北京無法讓活動人士刪除推文時，「另一些人」會幫他們做到。王愛忠表示，他在Twitter上的3000條推文某日突然被刪除，很可能是中國政府支持的黑客所為，但儘管哪些人對此負責、他們用了什麼方法，都無法單方面被證實。

打擊行動範圍和懲罰力度不同尋常

報道稱，中國警方加強對內地Twitter用戶的盤查或拘留。方法是，警方會打印出推文，包括批評中國政府的推文，或者特別提到習近平的推文，並「建議」用戶刪除這些推文或甚至整個賬戶。有曾被盤查的人表示，警方使用威脅手段，有時還進行人身限制。例如，在Twitter上擁有8000多名粉絲的活動人士黃成城說，他在重慶遭到八小時的審訊，手腳被銬在椅子上。調查結束後，他簽署了一份遠離Twitter的承諾。

報道又指，被叫去問話的人不一定要在Twitter上有很大影響力。例如，廈門一家建築公司的47歲員工潘細佃有大約4000名粉絲，他貼出異見漫畫家「變態辣椒」的漫畫，並對人權鎮壓提出批評。他於去年11月被警方帶走，進行長達20個小時的審問，之後又被拘留，待在牢房兩周，觀看政治宣傳影片。

報道強調，這次打擊行動的範圍之廣和懲罰力度之大不同尋常，昔日的打擊目標是知名用戶，但目前的打擊對象包括沒有名氣、粉絲很少的Twitter用戶。加州大學伯克利分校信息學院(School of Information)教授蕭強對亥說，地方和國家執法部門之間的協調似乎更好了，「採取真正的全國行動，把這麼多人實際抓起來，這是我們以前從未見過的」。

（紐約時報）