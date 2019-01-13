美媒：世界銀行近年向中國放貸近80億美元

據美媒美國之音12日（上周六）報道，華盛頓智庫全球發展中心剛剛發布一個有關世界銀行近年向中國放貸情況的研究，顯示中國在2016年超過世銀設定的人均國民總收入臨界值後，世銀所屬的國際重建和發展銀行依然為其提供了近80億（美元，下同）的貸款。

全球發展中心高級研究員斯考特‧莫里斯是該研究報告的主要作者。（美國之音）

根據世銀的指導規則，目前的臨界值為人均國民總收入6895美元。該研究檢視並分析了中國在超過該收入臨界值後的所有世銀項目。全球發展中心高級研究員斯考特‧莫里斯是該研究報告的主要作者。談到該研究何以針對中國，他稱中國是世銀最大的借貸國之一，同時又在「一帶一路」計劃中向發展中國家提供數以十億計的貸款，這樣的事實對世銀來說已經是個棘手的政治問題，而且美國等捐助國也對此不悅。

莫里斯表示：「這樣大規模的貸款理當受到仔細審視。但是公正的評估也建議我們不應該過快地把中國擋在世銀之外。」

研究報告倡提高中國使用貸款情況的透明度

該研究發現，中國從世銀借貸的30億美元，即總貸款額中約38%，用於對抗氣候變化及控制空氣污染，以及其他惠及範圍超出中國的項目。莫里斯說：「雖然這些貸款是中國借的，但它能有助於解決全球範圍的氣候變化問題。對於美國和其他股東來說，這是他們所支持的努力。」

中國還將近49億美元的貸款用於國內的發展項目，例如交通運輸基礎設施和教育等。這些項目中約三分之一投入到中國較富裕的省份，但卻沒有給出明確的理由。該研究建議要依據2018年協議確立的標準，在投入到中國的貸款項目上有更大的透明度，更嚴格地遵從標準做出貸款決定。

（美國之音）