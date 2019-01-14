日媒：被美嚴查中國黑客組織曾攻擊日本「經團聯」

共同社2019年1月13日報道，日本網絡安全保障機構當地時間1月13日向共同社表示，與中國政府有關的黑客組織「APT10」與日本經濟團體聯合會（經團聯）2016年11月遭到的非法訪問有關。經團聯是由日本企業組成之業界團體，在日本產業界具有舉足輕重的地位。 「APT10」兩名黑客去年12月被美國方面起訴。

美國方面稱，APT10長期攻擊為美國等多個國家的政府和企業提供網絡服務器的公司。（資料圖片）

《讀賣新聞》1月12日報道，中國有政府背景的黑客攻擊還在不斷得到加強，並且在手段上越來越隱蔽，不僅美國政府加強戒備，日本政府也早就予以了關注，並加強了相關調查。

據《華爾街日報》披露的消息，美國政府在掌握到確切的信息後，在2018年12月對中國有代表性的兩名實施黑客攻擊的人員發起訴訟，這兩人都隸屬於APT10。據悉，APT10長期攻擊的目標，是為美國等多個國家的政府和企業提供網絡服務器的公司；而從美國對APT10的起訴內容看，至少從2014年起，APT10就通過向世界主要服務器發送病毒程序，從不少於12個國家中竊得企業和金融機構的情報。

美國司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）稱，中國的黑客攻擊，使得很多企業的競爭對手獲得重大信息，案件性質極為惡劣。

《華爾街日報》報道還指，與美國政府和軍方合作較多的美國企業，也是中國黑客攻擊的主要目標。目前最大的損失，據稱是美國超高超音速空對艦導彈的製造技術，一部分被中國黑客竊取。

不過，對於美國的指責，中國政府予以了嚴厲回擊。中國外交部發言人華春瑩就美國方面以涉嫌黑客行為起訴兩名中國人表示，「美方捏造事實、無中生有，在網絡安全問題上對中方進行無端指責，以所謂『網絡竊密』為由對兩名中方人員進行起訴，此舉嚴重違反國際關係基本准則，嚴重損害中美合作，性質十分惡劣，中方對此堅決反對。」