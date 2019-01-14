BBC：中國涉槍案驟降不一定代表安全　宣傳犯罪率低具有政治動機

中國公安部早前通報，中國涉及槍械及爆炸品的犯罪案件保持多年連續下降的趨勢，已成為全世界相關罪案最少的國家之一。 有英媒對此表示，中國涉槍案驟降也不一定代表安全；同時，宣傳犯罪率低具有政治動機，例如解釋政府在監控網絡上的巨大開支等。

BBC報道指，中國涉槍案驟降不一定代表安全。（資料圖片）

中國官方數據指出，從2012年到2017年，涉槍案件從311宗降低至58宗，降幅81.3%。BBC報道引述澳門大學犯罪學專家徐建華稱，就涉槍案件而言，中國應該是全球犯罪率最低的國家，因為政府有非常嚴格的限制，但是並不意味著其他犯罪也低。

在澳洲國立大學從事中國犯罪研究的博格·巴肯（Borge Bakken）亦指，中國的犯罪數據都是謊言和宣傳，「從基層的派出所到最高層，都是虛假的數據。」

不過，報道認為即便數據是不可靠的，但中國的涉槍犯罪率低確實有其原因。中國政府通過強有力的運動收繳非法槍支，2018年就收繳了14.6萬支槍。

低犯罪率有利宣傳國內安全政策

報道分析指，中國官方媒體幾乎每一天都報道西方國家的持刀、槍擊和性侵犯罪，尤其鍾情於報道美國的槍擊案件，想傳遞的信息是「西方國家並不安全」，借此宣傳國內的安全政策，以維護共產黨的領導。低犯罪率亦可以用於解釋政府在監控網絡上的巨大開支。

報道又指，中國各級政府、官員有動力去修改犯罪數據。徐建軍表示，對於地方警察和官員而言，犯罪數據是很重要的政績，在這方面有優異表現，有助於漲工資和升遷，因此不同層級的地方官員都修改數據。此外，一些案件只有達到一定嚴重程度才會被上報，如果對比報警電話的數量，就能發現超過90%沒有被上報，雖然並不是說每個電話都意味著一宗犯罪。

儘管中國公布的犯罪數據有疑問，不過報道結尾道，在中國的城市中還是相對安全。