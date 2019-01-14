德媒：中國是汽車工業成敗的關鍵　福士總銷量40%得益於此

德國之聲13日（周日）報道，中國是各大車廠的兵家必爭之地，在電動車市場等方面更是汽車工業成敗的關鍵。德國福士汽車（Volkswagen，又名大眾汽車）更已經將中國市場定義為核心業務，其主席蒂斯（Herbert Diess）表示「公司的未來將取決於中國市場」。

1月7日，特斯拉超級工廠在上海臨港産業區正式開工，特斯拉CEO馬斯克出席致辭。（路透社）

文章稱，贏得中國市場就是最終贏家。由於中國市場的重要性，特斯拉（Tesla）首先加大了對中國的投資。按照計劃，特斯拉不僅會在上海生產電動車，還將在這裏製造配套的電池。今年年底，上海的特斯拉3生產線將建成投產。特斯拉希望以這款電動車在中國這一世界最大的汽車市場取得突破。

文章又稱，福士汽車希望能夠繼續保持在中國市場上的成就。為此目的，福士已經將中國市場定義為核心業務。近日福士董事會主席蒂斯（Herbert Diess）已經親自接管中國業務。他在北京表示：「福士公司的未來將取決於中國市場。」他說，過去很長時間內，西方汽車企業將技術帶入中國，而現在很多創新技術是直接在中國誕生的，比如自動駕駛和電動車技術領域中國就已經遙遙領先。

文章表示，福士汽車總銷量的40%得益於中國市場。但今年的業務將異常艱難，因為中國政府規定汽車廠家必須完成一定的電動車銷售配額，無法完成規定指標的汽車廠家將面臨處罰。此外，由於中國經濟增速放緩，可供瓜分的蛋糕正在變得越來越小。老牌企業同市場新秀的競爭則將愈演愈烈。而在電動車領域，德國廠家迄今為止還沒有做好充分的準備。

（德國之聲）