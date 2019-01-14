【兩個中國？】土耳其官媒拍片介紹兩岸關係

日前，外媒土耳其廣播電視公司的國際頻道（土耳其廣播電視公司國際頻道，TRT World）Facebook粉絲專頁，上傳了一篇影片，提及了「世界上有兩個中國嗎？」。 其中，該影片還描述了大陸正試圖運用政治和經濟手段掌控台灣，而台灣貿易上又依賴大陸，讓北京能發揮影響力。

外媒介紹：「世界上有兩個政府名稱裡都有中國，一是中華人民共和國，另一是中華民國」。（截取影片）

這段4分多鐘影片標題為「世界上有兩個中國嗎」，內容提到，世界上有兩個政府名稱裡都有中國，一個是中華人民共和國，另一個是中華民國，也被稱為台灣。

台灣擁有2300萬人口，位處中國東南方。自1949年以來，台灣擁有獨立政府，曾是一黨專政的軍事獨裁政權，後來成為多黨民主政府。而中國大陸有13億5000萬人口，由中國共產黨統治。

影片旁白說：「那麼，哪一個是真正的中國，台灣又如何因應這一切呢？」

影片接下來從清朝滅亡、中華民國成立開始介紹，並提到軍閥割據和局勢動盪、中國共產黨成立和壯大，以及中國內戰。等到1945年第二次世界大戰結束後，中國共產黨於1949年推翻南京的國民政府，國府遷台並以台北為首都，中共則建都北京。

接著，中華民國於1971年失去聯合國席位，中華人民共和國正式擁有中國的名稱。但許多國家仍與中華民國擁有非官方關係，例如美國國會制訂「台灣關係法」，允許美國繼續在台設置使節團，自2007年以來已對台軍售超過250億美元（約合2千億港幣）。

外媒表示，若北京用武力完成統一，必須要穿越160公里寬的台灣海峽。（截取影片）

旁白說：「所以，在台北有一個政府，另一個在北京。兩個政府對台灣的地位存在歧見。」

影片提到，台灣多數人為漢族，但大多數認為自己是「台灣人」而不是「中國人」。接著，影片播放蔡英文談話指出：「在這裡，我要重申，台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識。」

旁白接著提到，北京也沒有讓步。立即播出中國國家主席習近平談話說：「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

影片最後指出，大陸能用武力來完成統一嗎？影片引述專家說機會很低，因為跨海攻台難度很大，台灣亦有大量後備兵員。

軍力之外，北京正試圖利用政治和經濟手段來掌控台灣。中國大陸是台灣最大貿易夥伴，就雙邊貿易而言這是好事，但這確實讓中國能夠發揮其影響力。旁白說：「所以，兩邊準備好槓上對方了嗎？」

據悉，土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）以英語播映，其臉書有近192萬粉絲，而這段影片上傳10小時已吸引4萬4000次點閱，逾360次分享。

（中央社）