日媒：日本昂貴庭園樹木受中國客戶青睞　供貨量五年大增3倍半

近年，中國人到日本「爆買」累見不鮮，從食物、保健品、電器乃至廁所板，都在他們的採購清單。有日媒報道更指，日本昂貴的庭園樹木近來亦受中國富裕家庭青睞，對中國的供貨量五年來大增3倍半。

日本昂貴庭園樹木受中國客戶青睞。（視覺中國）

《日本經濟新聞》報道，在中國等亞洲國家和地區，富裕階層十分流行在郊外建設別墅，種植觀賞用的庭園樹木。財務省的貿易統計數據顯示，2018年1至10月包括盆栽和庭園樹木在內的栽種樹的出口總額為90億日元（折合約6.4億港元)。供貨最多的是中國內地，其次是越南和香港。面向中國內地的供貨量到2017年的5年間增加到了3.5倍。

報道指，亞洲各國自然破壞越來越嚴重，作為庭園樹木不可或缺的五葉松和土杉等古樹處於枯竭狀態。雖然盆栽的發祥地原本是中國，其在盆栽和庭園樹木行業的發展不遜於日本，但可在庭園栽種的樹木嚴重短缺，中國人於是紛紛到日本訂購。

出口樹木一株單價為100萬至200萬日元

報道引述日本八日市場植木組合會長萩原幸雄表示，用於出口的樹木一株單價以100萬至200萬日元 （約7.25萬至14.5萬港元）為主。樹齡超過100年的大型樹木較多；日本國內市場上銷售的庭園樹木價格卻幾乎都在5萬日元（約3.6萬港元）以下。也就是說，與日本國內價格相差懸殊的庭園樹木正不斷出口到中國等亞洲新興市場國家。

雖然樹木出口量上升，但也有令人擔憂之處。萩原幸雄指出，價格高的古樹無法增產、數量有限，但中國等新興市場國家需求的是正是100年以上的古樹。江波戶光一亦指出，日本並非盆栽和庭園樹木的唯一供貨地，用作庭園樹木的樹木在東南亞國家和非洲等地也會種植。根據價格和品質，顧客的潛在流失也令人擔憂。

（日本經濟新聞）