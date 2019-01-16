肯尼亞對華鐵路合同不設「主權豁免」　美媒：證中國債務外交陷阱

肯尼亞媒體周日（13日）曝光一份中國和肯尼亞於2014年簽訂的鐵路合同。 因合同中提到「借款國(肯尼亞)及其任何資產均無權基於主權理由享有任何豁免權」，有美國媒體認為，這是迄今為止能表明中國政府可能採取「債務陷阱外交」的最確鑿證據。

標準軌鐵路項目為中國「一帶一路」倡議的一部分，是肯尼亞自1963年脫離英國獨立後最大型的基建項目。（路透社）

肯尼亞最大的獨立報紙《國家日報》（Daily Nation）13日公布的合同內容，披露了肯尼亞標準軌距鐵路（Standard Gauge Railway）貸款的細節。

據報道，該合同列出保密條款，禁止肯尼亞載未經貸款方（中國）事先書面許可下披露合同條款。根據合同規定，肯尼亞必須在鐵路建設和運營中使用中國的「貨物、技術和服務」，且「借款國(肯尼亞)及其任何資產均無權基於主權理由享有任何豁免權。」

《國家日報》沒有透露如何獲得這份合同，也沒有透露它是如何確定這份合同的真實性。

但針對這篇報道，美國之音（VOA）周三（16日）解讀稱，這些披露的合同內容提供了迄今為止最確鑿的證據，表明中國政府可能會採取包括美國在內的批評人士所稱的「債務陷阱外交」，即旨在強迫一國在違約時交出土地、礦產或戰略資產的貸款。

美國之音認為，該合同與其早前披露的在塞爾維亞、吉爾吉斯斯坦和圭亞那進行的「一帶一路」項目合同非常吻合，表明肯尼亞貸款的合約條款可能反映了北京在非洲等地發放貸款的模式。

據報道，肯尼亞政府目前安排緊急會議，以確定如何最好地應對有關標準軌距鐵路資金、建設和運營的一系列負面報道。不過，上月底肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）否認中國貸款損害國家利益，強調中國並非要殖民非洲，但他們了解我們的需要，未來政府會繼續和中國合作。