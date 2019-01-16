抖音在美下載量超Instagram：美智庫憂中方監控　環時批輿論霸權

抖音等中國應用程式近年在西方國家廣受歡迎，其在美國下載量甚至超Instagram、Youtube。但有美國智庫近日公布研究報告指，抖音可能將所收集的用戶資料傳到中國，讓中國當局存取有用情報，成為西方安全隱患。

抖音海外版被稱為TikTok。（法新社）

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的訪問學者碧安寇提（Claudia Biancotti），日前發表文章討論中國社群應用程式（APP）逐漸在西方流行可能帶來的新風險。

文章指出，過去西方年輕人對中國應用程式並不感興趣，但情況在2018年有所轉變，西方消費者開始跟進，連在美國軍隊裡都相當受歡迎，而這可能會帶來潛在的國安問題。中國社群網站大量收集用戶數據，這些資訊若是傳回中國，可以輕易被中國官方使用，用來作為監控軟體依據。

文章並以分享短片為主要內容的抖音（TikTok）為例，指抖音在中國每月的活躍用戶達到4億人，海外估計也有2億，光在美國下載數就超過8000萬次。市場研究機構SensorTower亦指，截至去年10月，抖音月佔30%的美國iPhone手機社交媒體下載量，超過Instagram與YouTube，但美國與歐盟政府仍未正視這項風險。

文章指出，抖音的美國與歐盟用戶私隱政策裡已說明，所收集的數據將傳送到中國。只要用戶同意，這項數據轉移就屬合法，抖音母公司「北京字節跳動科技」（ByteDance）雖強調對私隱與安全的承諾，但當這些數據進入中國後，沒人知道會被如何使用。

環時刊文為抖音護航反撃。（視覺中國/資料圖片）

環時：華為、抖音在西方眼中擁「原罪」

儘管抖音主要的消費對象是青少年，但文章指出，更具吸引力的中國應用程式在美國與歐盟吸引消費者使用，只是時間早晚的問題。她擔心這類應用程式可能會成為下一個華為科技，為中國安全機構提供西方數據。更讓碧安寇提擔心的是，這類威脅不是唯一，社群媒體是贏家通吃的市場，若中國在推動自身國際化的同時，持續禁止西方平台進入，中國就可能成為全球主要領導者，這種優勢會蔓延到其他領域。抖音雖是看似無害的應用程式，卻可能是人工智慧（AI）競賽的特洛伊木馬。

不過，中國官媒《環球時報》日前就刊文反撃指，認為西方情報人員透過「輿論霸權」，對中國企業進行「圍剿」及「絞殺」，損害華企在海外發展及客戶的信心。文中批評，西方情報人員的眼中，不論抖音或是華為的產品和軟體做得再好、再受歡迎，他們都有着一個「邪惡的原罪」，那便是他們來自「紅色中國」，這個西方意識形態上的「敵人」。

該文還提到，有西方的專家曾表示，如果華為想擺脫這種被西方輿論「圍剿」的困境，唯一的辦法就是把公司總部搬出中國，與中國徹底斷絕關係，成為一個徹底的西方企業。