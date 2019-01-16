利物浦大學特地中文提醒考試別「舞弊」　中國學生批種族歧視

英國利物浦大學（University of Liverpool）近日向國際學生發送一封電郵，內容主要提醒學生在考試期間不要作弊。 不過在該封英文的電郵中，校方就特地在英文單字「cheating」後面以中文註釋着「舞弊」一詞，做法引起該校的中國學生不滿，認為有種族歧視之嫌。

據當地傳媒《利物浦回聲》報道，涉事的電郵中校方除了祝學生們在考試期間好運、能夠取得理想成績外，還特別提到每年都有部份國際學生違反校規，在考試中作弊，警告學生凡是被逮到作弊者，將面臨嚴重懲罰，像是成績以0分計、停學1年，甚至退學。

但令中國學生不滿的是，在這封用英文撰寫的電郵中，校方特別在「cheating」旁以中文標註「舞弊」一詞。有中國學生表示，校方的作法令人難以接受且相當不妥，直言「基本上就是種族歧視」，更指：「校內有為數眾多的中國學生，校方不能夠這樣以偏概全，這讓我們感到失望，因為利物浦是英國最受歡迎的城市之一。」

報道指，近千名學生事後簽署請願書，要求校方對此道歉。校方事後向國際生寄送郵件，強調誠心誠意地為所有感到被冒犯的學生們道歉，信件中寫道「我們發現中國學生不太清楚『舞弊』的英文，因此我們提供了翻譯。」而校方的官方微博事後亦發布了中英文《校長聲明》一文，該校校長Janet Beer教授在聲明中作出了公開致歉。

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