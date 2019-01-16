【加漢販毒判死】莫少平律師：違反程序公義　當庭判死史無前例

加拿大公民謝倫伯格被指控在中國走私毒品，案件發還重審後遼寧大連中院重判其死刑，與第一次一審時的判處有期徒刑15年大相逕庭，引起外界關注。 北京莫少平律師事務所主任律師莫少平在接受美媒訪問時認為，謝倫伯格案有違程序公義，檢察院和法院不正當使用重審程序及加重處罰的法律規定，以達致對謝倫伯格判處死刑的目的，「這種開完庭當庭宣判死刑的，我們從來沒看到過，這是史無前例。」值得留意是，謝倫伯格的辯護律師張冬碩就是莫少平事務所的律師。

據《美國之音》引述莫少平的說法指出，謝倫伯格是被關押超過4年才有一審判決，「因為當時法院好像也認為證據並不是很充分，所以一直請示到最高法院」，大連中院亦只是根據最高法院的指示判處其有期徒刑15年，並認定屬從犯。莫少平認為，一般此類案件上訴後二審都不會開庭，只會有書面結果，「然後突然間二審法庭說開庭審理這個案子，這就很反常了。」

謝倫伯格在第二次一審時被當庭宣判死刑。（微博）

莫少平續指，謝倫伯格上訴後被遼寧高院發回重審，其後大連檢察院就送達「補充起訴書」，然後16天後開庭進行第二次一審，並當庭宣判死刑，「這都很不正常。」莫少平解釋，法院判處被告死刑，按照以往慣例，通常應該在休庭後報審委員會研究討論決定，然後再「擇日宣判」，「這種開完庭當庭宣判死刑的，我們從來沒看到過，這是史無前例。」

莫少平認為，謝倫伯格所謂新的「犯罪事實」根本不存在，但檢察院沒有「補充起訴書」的話就無法判處其死刑，「所以它補充的所謂新的犯罪事實，就是為了能從程序上能發揮重審之後加重，甚至能判死刑。」

另一方面，內地官媒《環球時報》曾報道稱「張冬碩向《環球時報》記者表示，謝倫伯格在案件審理期間應當享有的辯護、翻譯等各項權利得到了依法保障，律師會見很順暢」，甚至稱「在被《環球時報》記者問到為何短時間內重啟重審時，張冬碩表示，『這完全合乎法律』」。莫少平反指在與張冬碩核實後，發現《環球時報》的記者只是趁庭審休息，張冬碩去洗手間時「截住他說了幾句」，並非正式採訪，「第二，它本身斷章取義，不是張冬碩律師的原話。」

（美國之音）