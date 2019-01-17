中企收購菲律賓船廠太危險？　菲政府有意出手干預

菲律賓國防部長洛倫紮納於當地時間1月16日表示，菲律賓政府有意接管位於蘇比克港的造船廠，以平息外界對中國企業收購該廠的擔憂。

菲律賓與美國、日本等國舉行的軍事演習常常在蘇克比灣附近進行。（VCG）

據外媒《菲律賓星報》報道，就外界對「中國企業將收購蘇比克港船廠」的擔憂，菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）此前在國會表示，菲總統杜特爾特願意接受菲政府接手該船廠的提議，並且未來交給菲海軍方面管理，以便為海軍建造更多的船隻。

報道稱，由於韓國韓進集團（Hanjin Group）在蘇比克港的造船廠出現經營困難，因此有兩家中國企業有意對其進行收購，隨後此舉引發了菲律賓國內各方擔心。

對此，該國此前有一名退役海軍軍官曾警告稱，如果中國企業收購了這家造船廠，那麼菲律賓國家安全將面臨威脅，因為此舉「能使中國企業無限制地接近菲律賓最具地緣戰略意義的海軍和海洋資產」。

由於蘇比克灣距離南海黃岩島約260公里，其港灣具有重大戰略意義。

據瞭解，蘇比克灣距離南海黃岩島約260公里，其軍事和地理位置十分重要，過去美軍曾在這裡建造軍事基地，雖然後來該基地在1992年關閉，但美國等國的軍艦仍不時出現在周圍海域。