中國取消與捷克政府經濟合作會議 　或與華為被封殺有關

捷克總統澤曼（Milos Zeman）日前就該國限制中國華為公司一事再次表態，稱該事件已經影響到了兩國关系，中國已經取消了兩國間一經濟合作會議。

至少70家捷克企業受影響

據俄羅斯衛星通訊社報道，捷克總統澤曼（Milos Zeman）在巴蘭多夫電視台（TV Barrandov）接受采訪時稱，捷克國家網絡與信息安全局（NCISA）以國家安全為由建議捷克政府拒絕中興和華為設備，事件發生後，中國方面已經做出了回應，取消了原定於今年初舉行的兩國政府間經濟合作委員會會議，并且未指出新的舉行日期。

澤曼表示，他早前還想與中方商定由兩國副總理來擔任委員會主席。如今一切都被無限期推遲，至少70家捷克企業的利益受到影響。

捷克總統澤曼（Milos Zeman）稱，中國取消了兩國政府間經濟合作委員會的會議。 （資料圖片）

四月訪華將會晤華為負責人

捷克政府此前接到NCISA的建議，要求相關部門對使用華為和中興電腦軟件的風險進行分析。檢查將涉及大約160個部門、公司和企業。

澤曼當天表示，NCISA局長未與內閣提前協商就發表這種聲明，實際上欺騙了政府。「我會在四月訪華期間嘗試平息局勢，希望與華為負責人舉行會面。我認為這實際上是電腦公司之間的正常爭鬥，而有關安全的言論被用作或被濫用作這場貿易戰的一部分。」