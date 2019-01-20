10名中國實習生赴日被拒入境　日方團體稱中方機構自行送人過來

據日媒共同社19日（上周六）報道，以「技能實習生」為由赴日的10名中國籍男女近日在愛知縣常滑市被拒絕入境後回國。日方團體稱因為實習生失蹤事件接連發生，早已停止接收實習生，但中方的派遣機構卻仍然送人過來。

以「技能實習生」為由赴日的10名中國籍男女在日本被拒絕入境。涉事的日方團體稱其早已停止接收實習生。圖片為示意圖。（資料圖片）

報道稱，涉事的靜岡縣吉田町的監理團體從去年7月開始從一個中方的派遣機構接納實習生。然而，實習生失蹤問題接連發生，該團體在同年11月通知中方的派遣機構其停止接收實習生。12月，該團體又向日本的外國人技能實習機構提交了撤回接收實習生的文件，同時通知了相關的入境管理部門。該團體的理事長河守俊行表示，「明明已經通告了，但中國方面還單方面地送人過來」。

10名中國籍男女於本月15日（上周二）抵達日本後，被愛知縣常滑市方面拒絕入境，一行人於17日（上周四）回國。10人表示此前並不知悉日方團體停止接納實習生的事宜。

資料顯示，日本在1981年建立「外國人研修制度」，其後隨着社會老齡化日益嚴重及勞動力缺乏，研修生制度逐漸演變成變相引入外勞。及至1993年，日本又推出「技能實習生」作為一種新的留日資格，但他們所從事的工作卻大多是日本人本身不願做的低薪工作，與培訓技術的目標背道而馳。