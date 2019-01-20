【孟晚舟被捕】德媒：中加關係惡化　德國網民非一面倒譴責中國

中加關係近來急劇惡化，先有華為副董事長孟晚舟被捕事件，然後有兩名加人（前外交官康明凱和商人斯帕弗）在華被捕，繼而又有一名加人因走私毒品而被判死刑。 德媒《德國之聲》19日（上周六）報道稱，德國網民沒有在中加角力的事件上一面倒地譴責中國，雖然有不少網民強烈譴責中國政府，但也有網民認為中國有權利制訂自己的法律，沒有人可以傲慢地說別國的哪條法律是錯誤的。

加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品被判處死刑，引起加拿大方面的抗議。（大連中院）

報道稱，加拿大總理杜魯多1月18日與德國總理默克爾通電話時，討論了加拿大與中國之間趨於緊張的外交關係。他強調基於規則的國際秩序的重要性，認為這與國際商界的信心息息相關。杜魯多的辦公室發布消息指出，兩國總理在通話中討論了「兩名加拿大公民在中國遭到肆意拘捕以及一名加拿大公民被判死刑」。他與默克爾都強調了「國際社會共同呼籲尊重外交豁免權、國際規則、司法獨立的重要價值」。

不過報道指出，在目前中國與加拿大的外交危機中，德國政界幾乎很少進行公開表態，商界高層的聲音也相對較少。德國網民則沒有像政商界高層那樣忌憚在中加外交危機、華為問題中發聲。在德廣聯、《明鏡周刊》等新聞媒體門戶網站上，不少網民都強烈譴責中國政府。有網友指出，即便當今中國的科技再發達，它依舊不是真正意義上的法治國家，「每一個人隨時都有可能成為政權的犧牲品，甚至成為政治鬥爭中的人質」。

網民：寧可讓美國人當霸主

許多德國網民又指，此次一名加拿大公民因販毒被改判死刑，其司法程序漏洞百出，即便按照中國法律也站不住腳。還有網民指出：「中國其實一直都是西方的敵人，現在不過是露出了真面目；它在經濟上四處布局，在政治上則搞蔑視人權的獨裁」。

但是也有網民表示，每個國家都有權制訂自己的法律，沒有人可以傲慢地說別國的哪條法律是正確的、哪條法律是錯誤的。也有網民說：「如果中國是敵人，那麼美國也應該算作是歐洲的敵人。」有不少網民就此回應說，既然中美兩國都想搞霸權，德國還是寧可讓同屬西方文化的美國人當霸主。

（德國之聲）