日媒：華為提前投放5G產品及研發6G 　獲中國政府全力扶持　

中國科技巨頭華為在海外發展屢受阻，多國西方國家均計劃將華為排除在5G網絡建設之外。不過，有日本媒體近日報道稱，華為得到中國政府全力扶持，提前在市場中投放5G產品，且已經開始研發6G技術。

產經新聞報道稱，華為得到中國政府全力扶持，已開始研發6G 。（視覺中國）

據日本《產經新聞》19日消息，中國中央電視台（CCTV）的報道指出，中國已確定將提前在市場中投放5G產品。這些產品有手機和平板電腦等，主要來自華為。投放時間大致為2019年的下半年，首先將在中國主要大城市發放5G臨時許可證，實現5G在中國部分地區的實用化。

北京市長陳吉寧14日通過CCTV表示，北京將加快5G的網絡實用化規劃。2019年的春節聯歡晚會將首次嘗試通過使用5G信號，播放高清晰畫質的圖像。

據悉，目前中國的5G產品的世界推廣受到嚴重制約。包括北美、澳大利亞、新西蘭、亞洲的日本以及歐洲多國，都確定自身的5G網絡運營中，不使用華為等中國廠家的產品。外界認為，在華為受到的海外阻礙不斷增加的背景下，中國政府展現出全面支持，以促進華為繼續發展的姿態。

另外，中國工業資訊部官員在接受CCTV採訪時也表示，以華為為首的中國通信設備製造商，還開始了5G的下一代產品研發，目前，這個技術暫時被稱為6G。香港《亞洲時報》也報道稱，華為已開始對6G技術進行研發，力爭在網絡設備研發上，保持世界領先水準，以抗拒西方多國對其開展的壓制行動。

（產經新聞）