美聯社：經濟下行壓力大　中國政府提振經濟的手段或難以奏效

中國經濟增長明顯放緩。日前，有美媒報道認為，在經濟下行壓力增大、企業倒閉、失業增加的消息不斷傳來的同時，中國政府提振經濟的刺激措施或難以奏效。

2018年7月，美國對大批中國進口商品加徵關稅以來，中國經濟增長放緩、失業率增加，企業倒閉、公司裁員的消息不斷傳來。

《美聯社》報道指，雖然中國政府對2019年經濟增長率的預計是超過6%，只是比2018年的6.5%略低一點。但是，這種增長是靠政府增加支出支撐的，掩蓋其他領域的急劇下行，公眾的消費意願受到抑制，有可能使經濟下行局面更糟。

對失業的憂慮增加

報道續指，華盛頓就北京在技術產業方面的政策和舉動，與北京打起關稅戰也使中國人更加擔心失業，汽車、房地產和消費品支出由此大跌。而這種焦慮亦在打擊中國的貿易夥伴，和越來越依賴中國消費者的國際企業，比如蘋果、通用汽車等企業均表示銷量下滑；日本和韓國的報告亦稱，中國銷售的智能手機和其他電子產品的零部件出口量下降。

報道稱，在過去幾十年，每當經濟下行壓力增大之際，北京的辦法就是擴大信貸規模。擴大信貸規模並不能使大多數中國人和僱傭中國就業人口的大半的私營企業受惠，受惠的主要是國有企業。 由於經濟不景氣的加劇，習近平和其他國家領導人承諾通過減稅和監管來幫助私營企業。不過，消費者信心疲軟，中美貿易戰正在加劇這種趨勢。