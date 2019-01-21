中國將為阿根廷發射90顆衛星　長征六號首為國際使用者服務

一家名為衛星邏輯（Satellogic）的阿根廷國際太空企業日前表示，它將委託中國公司發射90顆衛星，以創建一個地球觀測星座（即對地衛星監測體系）。

據美國航天新聞網1月15日報導稱，總部設在布宜諾斯艾利斯的衛星邏輯公司說，根據與中國長城工業總公司（CGWIC）簽署的合同，該公司計劃用多達6枚的長征六號運載火箭發射90枚小型遙感衛星。

該公司創始人兼首席執行官埃米利亞諾·卡吉曼說，首批搭載13顆衛星的發射計劃於今年9月或10月進行。隨後將按季度進行更多發射。

報導稱，中國長城工業總公司曾為衛星邏輯公司發射過其他衛星。首席執行官卡吉曼說：「我們有非常良好的合作關係。我認為，除了我們已經建立的關係之外，發射能力和成本的結合對我們來說是一個非常合適的選擇。」

此外據中國長城工業集團1月15日的新聞稿稱，長城公司已與全球首家垂直整合地理空間分析公司衛星邏輯公司簽署多發發射服務合同，根據合同約定，長城公司將採用多發整箭發射的形式，用長征六號運載火箭在太原衛星發射中心為後者發射共計90顆衛星。

預計首發長六火箭發射13顆衛星的任務將於今年晚些時候完成，這將是長征六號火箭首次為國際使用者提供發射服務，也是新一代長征系列運載火箭首次為國際使用者提供專享發射服務。

（參考消息）