中美俄聯手拯救「核危機」：將核材料運出非洲　免遭恐怖組織搶奪

2018年10月到12月，中美俄等國聯手，成功從尼日利亞轉移出一批高濃度核材料，使其免於落入恐怖份子之手。 美媒《防務新聞》（DefenseNews）14日詳細報道了這次合作的細節，並稱讚「中國發揮了關鍵作用」。俄羅斯衛星通訊社則評價稱，「尼日利亞行動的細節完全可以成為大片劇本的基礎，現實情節可能與電影情節一樣有趣和驚人。」

據聯合國2015年統計，尼日利亞恐怖組織「博科聖地」 發動的恐怖襲擊已造成至少1.5萬人死亡、100萬人流離失所。（資料圖片）

核材料或成恐怖份子搶奪目標

美國《防務新聞》14日報道稱，有核不擴散專家警告過，在非洲國家尼日利亞的卡杜納地區，一個用於科學實驗的反應堆可能成為恐怖分子的搶奪目標。

儘管只有一公斤多這種高濃縮鈾，並不足以造出一枚完整的核彈頭，但如果尼日利亞的核材料被竊，恐怖組織可以用這些物質製造「髒彈」（按：一種大範圍傳播放射性物質的武器），後果將不堪設想。而在尼日利亞，恰好就有這樣一個恐怖組織「博科聖地」。該組織曾多次製造炸彈襲擊並綁架平民，並在2015年加入極端組織「伊斯蘭國」。

為了保核材料免於落入恐怖組織之手，2018年10月，一個由中國、美國、俄羅斯、英國、挪威及捷克等國專家和技術人員組成的團隊，正在等待時機前往卡杜納，計劃聯手從反應堆中移除高濃縮鈾。

24小時內完成​要完成任務

在小組於2018年10月20日準備出發時，卡杜納地區暴力活動導致數十人死亡，該地區實行宵禁。延期兩天後，美國外交官才與尼日利亞同行一道，獲得卡杜納宵禁的豁免，並準備開展行動。但出於安全考慮，通常需要花費數天時間的行動只能在24小時內完成。

10月23日凌晨1時30分，一架俄羅斯安-124運輸機在尼日利亞降落。機上是負責核材料拆卸轉移的專家小組，以及一個型號為TUK-145/C的專用容器。自凌晨開始，從飛機上卸載設備花了幾個小時，從機場到研究堆又用了幾個小時。工作小組於上午9點左右抵達研究堆。

但拆卸濃縮鈾是一件棘手的事情——其所在的研究堆堆芯位於6米深的水池底部。在池子上面，技術人員要搭建一個平台，然後在堆芯上方中心位置放置一個容器，被稱為臨時轉移桶。桶裡有一個抓手，可以伸進研究堆，將堆芯提取出來；當堆芯裝入臨時轉移桶後，技術人員並將桶封裝，然後將其密封在TUK-145/C容器內。

反應堆核材料的運出路線。（俄羅斯衛星通訊社）

「中國發揮了極為重要的作用」

在接下來的1個多月時間裡，來自中國的低濃鈾新燃料在尼日利亞微堆中成功投入使用；另一方面，各方也在籌備與部署將高濃鈾轉移的路線。當地時間12月4日，儲存著高濃鈾的容器被軍方護送至機場，隨即被裝上飛機離開尼日利亞。經過輾轉飛行，核燃料容器於6日抵達中國石家莊機場，並被運往北京西郊的中國原子能科學研究院。

《防務新聞》報道稱，整個行動耗資550萬美元（約合4315萬港幣），其中美國出資430萬（約合3374萬港幣），剩下由英國與挪威支付。而負責運輸核燃料的容器TUK145/C與「安-124」運輸機則均由俄羅斯提供。

報道還強調，中國雖然沒有提供資金，但「在核材料的運輸與儲存過程中發揮了關鍵作用」。尤其是中美近期正因貿易、技術制裁等問題而關係緊張，但在擁有共同利益的核安全等領域，雙邊與多邊合作並未受阻。

（綜合報道）