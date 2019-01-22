馬雲獲評《外交政策》全球十大思想者：他真正改變了一個社會

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日評出百大思想者，阿里巴巴創始人馬雲獲選為過去10年十大思想者之一，成為唯一獲選的中國企業家，並與德國總統默克爾、美國前總統奧巴馬、微軟創始人比爾蓋茲及其夫人同列。

「以一己之力改變社會」

《外交政策》(Foreign Policy)的思想者榜單向來備受關注，日前評出了過去10年對世界產生巨大影響的10位思想者。在這次的重量級評選中，馬雲入選並名列第三，是唯一的中國入選者。

《外交政策》評價稱，馬雲以一己之力真正改變一個社會，他創立電子商務公司阿里巴巴，幫助企業觸達原本遙不可及的消費者，讓整整一代中國人融入國內和國際市場，為中國飛速的經濟發展提供助力。阿里巴巴展示了一家公司如何可以幫助一代人擁抱互聯網商業機會，並幫助曾經貧窮的國家成為超級大國。

馬雲獲評《外交政策》全球十大思想者，是唯一的中國入選者。（《外交政策》網站截圖）

全球百位思想者名單分成10組

據了解，該榜單中「十大思想者」依次為：德國總理默克爾（Angela Merkel）、美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、阿里巴巴創始人馬雲、#Metoo運動中的女性、國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）、歐盟競爭事務專員維斯特加（Margrethe Vestager）、美國著名印度裔記者時事評論家和《時代雜誌》主編扎卡利亞（Fareed Zakaria）、微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）和夫人梅琳達·蓋茨 （Melinda Gates）、亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）。

《外交政策》在創刊10週年特別紀念版中將其全球100位思想者名單分成10組，第一組是過去十年中對世界產生巨大影響的10位思想者，即馬雲所在的一組。其他9組是過去一年具有影響力的人，分別包括40歲及以下的思想者，以及國防與安全，能源與氣候，科技，經濟與商業，科學和健康，行動主義與藝術等領域的思想者。

（綜合報道）