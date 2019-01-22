【嫦娥四號】英媒引專家意見：同美日相比　中國太空成就並不大　

中國嫦娥四號探測器成為第一個在月球背面著陸的探測器，它攜帶的玉兔二號巡視器開始在人類從未探測過的月球背面探索。中國最新的太空成就成為近日的輿論話題。 但英媒《衛報》近日的報道引用專家意見稱，同美日的太空探索項目相比，中國的成就其實並不大。

嫦娥四號著陸器和玉兔二號巡視器完成互拍照片，圖為玉兔二號巡視器全景相機對嫦娥四號著陸器拍照成像。（中新社）

圖為嫦娥四號著陸器地形地貌相機對玉兔二號巡視器拍照成像。（中新社）

《衛報》21日的報道稱，中國最近的太空成就被許多人誇大了。美國喬治華盛頓大學的國際問題專家洛格斯登（John Logsdon）教授表示，美國太空總署發送了「新地平線號」（New Horizo​​ns）探測器去探索冥王星和柯伊伯帶的行星際，日本發送太空探測器「隼鳥二號」並計劃在一個隕星上著陸以取樣返回地球，同美日這些探索項目相比，中國的成就並不大。

洛格斯登又表示，下一輪太空探索的關鍵問題是：中國是否會同其他國家合作，還是繼續進行競爭。洛格斯登指出，中國和美國將成為在軍事、經濟和技術方面的競爭者，還是他們能夠找到合作的辦法，這其實是個關係到中美關係的更大的問題，太空探索競賽集中反映了這個問題。