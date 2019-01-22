【中俄天然氣合作】料美國將提反對　俄媒：中國警告不要干涉內政

據俄羅斯傳媒報道，中國正呼籲美國尊重其他國家參與北溪2號天然氣管道的權利，同時警告不要干涉中俄合作。

俄羅斯周刊《專家》引述俄羅斯國家能源安全基金首席分析師伊戈爾．尤什科夫表示，相信美國遲早會極力推行反對中俄能源合作的政策，尋找任何理由制裁中國，故此中國將美國對北溪2號天然氣管道的威脅視作對自己的威脅，並決定提前採取行動，「中國人很清楚，他們可能會成為下一個被制裁的對象。畢竟，中國現在也在購買美國的液化天然氣」。

北溪1號天然氣管道已投入使用。（視覺中國）

事實上，中俄關係密切，去年兩國貿易額歷史性超過1000億美元，更訂立2000億美元的新目標。俄羅斯經濟學家傑尼斯．伊孔尼科夫曾經在評論中指，在中美貿易戰的大環境下，俄羅斯有機會加深與北京的經濟關係，新目標將因此而達成。

資料顯示，北溪天然氣管道始於俄羅斯維堡，終點是德國格來斯瓦德，共有1號、2號兩條平行管道。1號管道已於2011年11月正式投入使用，2號管道則預計今年底建成。由於地緣政治因素，美國反對興建2號管道，日前更透過美國駐德國大使警告德國企業，稱2號管道會使烏克蘭的安全政治地位下降，俄羅斯介入干預該國衝突的危險就會增加，同時歐盟亦會產生對俄羅斯能源安全的依賴。

（綜合報道）