【孟晚舟被捕】美媒：她領導華為現代化進程　提高外界信任度

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）消息，加拿大駐美國大使大衛·麥克諾頓表示，華盛頓已通知加拿大，美方即將申請引渡華為副董事長孟晚舟。 早在引渡消息傳出前，美國《華爾街日報》當地時間1月19日評論文章稱，孟晚舟在華為現代化改進過程中起到了關鍵作用，是帶領華為向全球市場進軍的領軍人物。

華為在5G技術領域領先，但在多國被封殺。（美聯社）

評論指孟晚舟在華為改善自身形象的行動中，發揮了帶頭作用，與其父任正非締造的「狼性文化」不同，她的管理風格與業務能力更有利於華為向全球現代企業的轉型。

評論又指，近10多年來，孟晚舟致力於安撫投資者、銀行家以及政府部門官員，以提高外界對華為的信任度，而被捕事件正發生在其出差途中，如果沒有發生此事，她將去墨西哥、哥斯達黎加、阿根廷和法國並最終返回中國。

指其性格有助彌補中西差異

文章亦提到，孟晚舟將公司的財務中心遷至英國倫敦，並調整公司稅務結構，使之更符合國際標準，並且此前在華為試圖在美國首次公開募股期間，孟晚舟一直充當華為與華爾街方面的聯繫人。

另外孟晚舟與人交談時常常語帶幽默，並且與其父親任正非相比，她的性格更顯得溫和，因此她的同事們認為這很有價值，有助於彌合中西方僱員以及商業夥伴之間的文化差異。雖然華為接班人人選目前未定，但公司內部有很多人將其視為任正非的潛在接班人，並且在過去的一次董事會調整中，她被任命為華為四名副董事長之一。