【中美貿易戰】劉鶴月底赴美談判　紐約時報：達成協議的前景悲觀

應美國財政部長姆努欽、貿易代表萊特希澤邀請，國務院副總理劉鶴將於1月30日至31日訪美，開展經貿磋商。 美媒《紐約時報》21日（周一）的報道稱，據參與談判的官員表示，特朗普政府越來越悲觀地認為，北京方面將不會把深層結構性經濟改革納入美國想要的全面貿易協定。

美媒《紐約時報》的報道表示，中美兩國不易就貿易問題達成協議。（資料圖片）

報道稱，特朗普一直著眼於縮小美國對中國的進出口貿易差距，但其政府也在給北京施壓，要求縮減國有企業補貼，大幅放寬外商投資市場准入，停止其長期以來迫使美國企業交出貿易機密的做法。美國現在正在權衡，中國大量購買美國商品和較低程度的經濟改革，是否足以達成一項協議以結束兩國之間的貿易戰，幫助平息動蕩的市場。

上周，愛荷華州共和黨參議員、參議院財政委員會主席格拉斯利表示，萊特希澤曾告訴過他，美國政府希望中國做出的「結構性」改革方面沒有取得進展。

「90日停火協定」或延期

報道還指，打了折扣的協議會給特朗普招致來自民主黨人的批評，後者在某些情況下比很多共和黨人更贊成特朗普給中國施壓的強硬做法。馬薩諸塞州民主黨代表、眾議院籌款委員會主席尼爾稱：「任何未能全力以赴，確保從根本上重置美中貿易關係的做法，都是對美國經濟的背叛，對美國工人、行業、消費者和創新者的未來的背叛。」

中美兩國的「90日停火協定」將在3月2日結束。報道又分析稱，未來六周的進展可能會導致3月2日的截止期限延期，即便最終協議未能達成，或實現一些關稅減免，作為對中國願意作出的初步改變的回報。但最終決定取決於特朗普。